Kezükbe vehették a saját jövőjüket a gyerekek Szabadhídvégen

Környezettudatosan élik mindennapjaikat a szabadhídvégiek. Nem csak mondják, mutatják is!

Az Együtt Szabadhídvégért Egyesület (ESZE) szervezésében valósult meg a Mezőszentgyörgyi Ifjúsági és Táncegyesület által elnyert pályázat, amely tíz klubfoglalkozást tartalmaz. Amennyiben Peládyné Jámbor Krisztina, az ESZE alelnöke jól számolt, a pénteki már az ötödik alkalom volt a településen. Korábban szemétszedés és temetőtakarítás is szerepelt a közös programok között, most az újrahasznosítás volt terítéken Csór Krisztina kézműves jóvoltából. A jövőben futást is terveznek a klubfoglalkozások keretében.

– Mivel a pályázat elsősorban a gyermekeknek szól, igyekszünk megmozgatni őket – indokolta a programok sokféleségét az alelnök.

Csór Krisztina azt mutatta meg, miként lehet újrahasznosítani az otthoni anyagokat és hogy azokból miként kelnek életre kézműves csodák.