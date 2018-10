Jól cseng a szakmában Hirt Károly neve

Az idei megyei Prima díj egyik jelöltje Magyar Sport kategóriában Hirt Károly, az Alba Regia Atlétikai Klub elnöke, aki 1986-ban azzal a céllal érkezett városunkba, hogy ne csak jó, de eredményes edzőként is dolgozzon. Rengeteg munkája van abban, hogy ma a székesfehérvári atlétika országosan is magasan jegyzett.

Hogy Hirt Károly nem Szombathelyen, hanem Székesfehérváron épített fel egy jól és eredményesen működő atlétikai klubot, úgy vélem, eleve elrendeltethetett. De a kitartó, kemény munkát neki kellett befektetnie. Szerencsére jó szakemberek és támogató városvezetés is segítette őt ebben. Az ARAK (Alba Regia Atlétikai Klub) versenyzői az idén 49 magyar bajnoki címet és 263 1–8. helyezést – ebből 112 dobogós – szereztek. De elevenítsük fel a kezdeteket!

– Pécsen edzősködtem annak idején, de szerettem volna olyan helyen dolgozni, ahol adottak a feltételek ahhoz, hogy ne csak jó, de eredményes edző is lehessek és ahol az utánpótlás-nevelés helyzete a pécsinél nyitottabb. Szombathely és Székesfehérvár került szóba. Mivel a Haladás vezetőedzőt keresett, én pedig szakági futóedző szerettem volna lenni, ezen felül ott nem volt távfutó bázis sem, a Videotont választottam. Itt akkor készült el a műanyag borítású futópálya és olyan szakmai munka kezdődött, ami előrevetített egy komoly atlétikai klubéletet – idézte fel a kezdeteket az elnök.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Fehérvári munkáját 40 gyerekkel kezdte, akik között ott volt a későbbi olimpikon, az akkor 13 éves Tölgyesi Balázs is. Egy év múlva már a Videoton atlétikai szakágának vezetőjeként dolgozott. A következő mérföldkő máig vezető karrierjében 1993, amikor a Videoton szakosztályainak megszűnését követően új egyesületet alakítottak, amely Fejér vármegye egykori atlétikai klubjának a nevét vette fel. Minimális költségvetéssel, de kiváló szakemberekkel és a város támogatásával a 90-es évek végére megjöttek az első komoly nemzetközi eredmények is. Tölgyesi Balázs és Korányi Balázs személyében két olimpikont is adott az ARAK, amely a közép- és hosszútávfutó szakág legerősebbjévé vált itthon.

– 2002 óta tevékenykedem a klub elnökeként. Büszke vagyok rá, hogy elnökségem alatt vált a klub a szövetség által is támogatott három hazai utánpótlás központ egyikévé. Ekkor dolgoztuk ki a 12 év alattiaknak szóló ARAK aktív programot, amely itthon azóta is egyedülálló módon működik. Nem titkolt cél ezzel a saját utánpótlás bázisunk biztosítása, ugyanakkor úgy gondolom, ezzel a programmal teszünk is valamit annak a közösségnek a gyermekeiért, amelyben élünk. Azóta már elkészült az egészen kicsiknek szóló ARAKocska is.

Az igazi áttörést az új létesítmény, a 2012-ben a Bregyóban felépült atlétikai stadion hozta meg, amely arra is lehetőséget adott, hogy évente több országos bajnokságot is a városban rendezzenek meg. – Büszke vagyok a székesfehérvári fiatalok szép eredményeire. Ezzel együtt a célunk nemcsak az, hogy tehetséges versenyzőink sikereket érjenek el itthon és külföldön, de szeretnénk, hogy minél több gyerek sajátítson el egy olyan sportközpontú életszemléletet, amellyel egészségesen élhet.

Szavazzanak! A hét jelölt közül hárman kapják meg az egymillió forinttal járó Fejér Megyei Prima Díjat, egyikük pedig a közönségdíjat, amely negyedmillió forintot ér. Utóbbiról a Fejér Megyei Hírlapban mellékelt szavazószelvény visszaküldésével olvasóink is dönthetnek. Online a fejer.vosz.hu vagy a szekesfehervar.hu honlapokon voksolhatnak. Majer Tamás