Játékosan ünnepelték az évfordulót Iszkaszentgyörgyön

Most szombaton ünnepelte a helyi ÖTE fennállásának 135. évfordulóját. A tűz ellen összefogtak a környező települések és 1884-ben létrehozták az egyletet, mely azóta is töretlenül vigyázza a falu lakosságát, területét.

Moha, Sárkeresztes és Iszkaszentgyörgy fogott össze, hogy készen álljanak, ha a vörös kakas megjelenik a házak gerincén, az erdők mélyén vagy a kiszáradt tarló sárga pusztaságán. A Mohai Ásványvíz és a felsorolt helységek birtokosa Kempelen Imre hozta létre ezt a tűzőrséget, melynek mai is 19 aktív tagja van.

Jeleleg is együttműködnek a település vezetésével, amely értékeli és támogatja az áldozatkész önkéntes munkát, sőt, különböző pályázatokat is benyújtanak, hogy fejlesszék az eszközállományt, illetve a bevethető állomány egyéni védőfelszerelését.

Minden évben részt vesz a csapat a Fejér Megyei Tűzoltó Szövetség által rendezett 800-as kismotorfecskendő versenyen, így könnyedén ünnepelhették volna ilyen versennyel a 135. évfordulót, ám Iszkán nagyon fontosnak tartják az utánpótlás nevelését, ezért inkább játékos sorversenyekkel tették emlékezetessé a napot. Idősek és fiatalok közösen izgultak és szurkoltak a kastély mögötti területen rendezett viadalon, melyen ebben az évben csak első helyezések születtek. Az egyszintes dobogóra a fehérvárcsurgói Tüzecskék, a Bodajk, a Csór ÖTE, valamint az iszkai férfi, női, valamint a Tűzmanók névre keresztelt gyermekcsapat állhattak.

A jeles nap alkalmából a versenyzők mellett a régi vezetők is emléklapot vehettek át Bajkai Istvánné elnöktől, Kern Károly parancsnoktól, a vezetőség többi tagjától. Sógorka Tibor, Czikai Lajos, Szabó Lászlóné mellett Horváthné Duschanek Zsuzsanna is a kitüntetettek között volt.