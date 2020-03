Hétvége az egészség jegyében Fehérváron – az edzés és a diéták szerepe az életünkben

Február 29-én szombaton egy életmód workshop került megrendezésre, ahol a látogatók hasznos tanácsokat hallhattak szakemberektől, az edzésről edzéstervezésről és a helyes táplálkozásról.

Dr. Kurucsai Gábor belgyógyász szakorvos rendelőjébe várták az érdeklődőket szombat este hat órától, azok a szakemberek akik az évek során szerzett tapasztalataikat felhasználva, tartottak előadásokat a fehérvári publikum számára. Szép számmal érkeztek érdeklődök az eseményre, ugyanis mind a galérián mind a földszinten elhelyezett székek gazdára találtak.

Hat óra után pár perccel Dr. Kurucsai Gábor megnyitó beszéde után – ahol elmondta, hogy az esemény fő célja, hogy az egészséges életmódot körbejárjuk – el is kezdődött a fehérvári életmód workshop.

Elsőként Naszádos Fanni humánkineziológus lépett a pódiumra

Aki teljesítménydiagnosztika fontosságáról és alapjairól tájékoztatta a vendégeket.

– A teljeseítménydiagnosztikát alapvetően egészséges emberek számára alakították ki, annak céljából, hogyha szeretnének elkezdeni sportolni, vagy pedig már sportolnak, akkor minél hatékonyabban tudják magukat fejleszteni a számukra személyre szabott célzónák meghatározásával, ám az életmód váltók számára, akik rendelkeznek egy kis súlyfelesleggel is rendkívül fontos lehet, céljaik elérésének érdekében. A fő lényege a teljesítményfelmérésének, ahogy a nevében is benne van, hogy pontosan felmérjük, hogy az adott időszakban egy egyén mire is képes, mit tud kihozni magából, melyek az erősségei, gyengeségei. A kontroll mérés a következő nagyon fontos lépés, hiszen a szervezet egy idő után adaptálódni fog, így más és más edzésmunkára van szükség a fejlődés érdekében. A legnagyobb hiba amit elkövethetünk az a túledzés, aminek következménye a fejlődés elmaradása, ezért kiemelten fontos, hogy szakemberek segítségével vágjunk bele az életmódváltásba.

A második előadó Takács Péter triatlon edző volt

Péter már korábban hasznos tanácsokkal látta el olvasóinkat a futás rejtelmeiről, most az edzéstervezésről beszélt.

– Triatlon edzőként végeztem a Testnevelési Egyetemen, valamint mentőápolóként is tevékenykedtem innen volt szerencsém megismerni Gábort. Volt egy szívműtétem a túledzés és a rendszertelen munkavégzésnek köszönhetően, ez a pont volt az amikor elhatároztam, hogy kész vége, és innentől lett az életem szerves része a teljesítménydiagnosztika. Képzésekre jártam, folyamatosan fejlesztettem magam és elkezdtem a teljesítménydiagnosztikai méréseket Székesfehérváron Fannival hogy segítsünk az embereknek, hogy tudatosan éljék az életüket, elérjék a kitűzött céljaikat és ne essenek bele abba a hibába amelybe én. Belekezdtem az edzéstervezésbe is, amelyet a mérések eredményeire alapozok. Egy pulzusmérő óra segítségével, nyomon tudok követni minden információt ami számomra hasznos lehet. Nagyon fontos, hogy mindig legyenek céljaink, fogalmazzuk meg magunkba, hogy pontosan mi is az amit el szeretnénk érni. A célt látva, és a teljesítménydiagnosztikai mérésekre alapozva pontosan tudjuk, hogy mit és milyen mértékben, milyen ütemben kell fejleszteni, hogy a kitűzött álmok beteljesedjenek.

Az edzés mellett elengedhetetlen a helyesen kialakított étrend

A helyes táplálkozásra és, hogy hogyan nevezzünk el a divat diéták sűrűjében Zsigovits Angelika dietetikus adta meg a választ.

– Okleveles táplálkozástudományi szakemberként szerintem az a legnagyobb probléma, ha a helyes táplálkozásról van szó, hogy nincs olyan nap amikor ne jelenne meg valami újabb őrült diéta vagy egy csoda gyógyszer, amely azzal hitegeti az embereket, hogy most azonnal, pár napon belül meg tudnak szabadulni a felesleges kilóktól. A legnagyobb hibája pedig az interneten keringő diétáknak, diétás könyvnek, hogy semmi személyes nincs benne, ugyanazt a módszert ajánlja, ha egy 25 éves nő veszi meg a könyvet és ugyanazt, ha egy 50 éves férfi. Nagyon fontos tehát a személyre szabás, az élethelyzetekhez való igazodás, a folyamatos visszacsatolás és a türelem, hiszen ha egy hét alatt, ha több mint másfél kilogramm megy le rólunk, az a későbbiekben biztos, jojó effektushoz vezet, és a leadott kilók többszöröse köszönhet vissza rajtunk.

Az előadásokat keretbe foglalta Kurucsai Gábor, hiszen az ő jó tanácsaival zárult az este

– A WHO az elhízást úgy definiálta mint egy betegséget, és aki elhízott kevesebbet fog élni, de senki sem szeretne kevesebbet élni, hiszen a gyermekeinket fel kell nevelni, a céljainkat el szeretnék érni az életünk során. A legveszélyesebbnek a hasi elhízás tekinthető, hiszen rengeteg szövődménye van. Vannak már bizonyos műtéti beavatkozások mint a gyomorgyűrű vagy a gyomor bypass. Azonban érdemes egy életmódváltással, gyógyszeres kezeléssel kezdeni, hogy elkerülhető legyen egy-egy műtét.

A legfontosabb tehát, hogy fogalmazzuk meg céljainkat legyünk türelmesek, és ne féljünk egy-egy szakember segítségét kérni, ha életmódváltásról van szó. A befektetett munka és idő biztosan megtérül majd és büszkén tekinthetünk vissza arra az útra amit bejártunk, példát állítva mások előtt, hogy igenis lehetséges minőségi életet élni ebben a rohanó világban.