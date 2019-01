Hetedik alkalommal osztottak szerencsehozó lencsét Fehérváron

Idén hetedik alkalommal osztottak lencsefőzeléket a város képviselő-testületének tagjai a Pláza előtti téren, ahová erre az időpontra két fehérvári egyetemista szimpátiatüntetést is szervezett Cser-Palkovics András polgármester mellett.

Áldott lencse

A népszerű programot, az újévi lencsefőzelék-osztást, még a 2013-as Szent István Emlékévben indították útjára. A néphagyomány szerint, aki újév napján lencsét eszik, annak biztosan nem lesz anyagi gondja az esztendő folyamán. Ennek megfelelően százak álltak hosszú sorban a téren, hogy ilyen módon is biztosítsák anyagi jólétüket 2019-re. „Kívánom, hogy legyen sok-sok mosoly, hit, jókedv egész évben, ami nélkül egy várost és egy városi közösséget nem lehet építeni. Márpedig mi építeni szándékozunk 2019-ben is. Ennyi sok kedves emberrel, aki odafigyel a másikra és a városára, a mi közös otthonunkra, Székesfehérvárra, és azt keresi, ami bennünket összeköt, csak építeni lehet” – köszöntötte a lencséért sorban állókat az osztás megkezdése előtt Cser-Palkovics András. Ezt követően Rácz István főhadnagy, tábori lelkész mondott asztali áldást és áldotta meg a lencsét. Az osztásról idén is Székesfehérvár Önkormányzata, a Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnoksága, a Fehérvári Programszervező Kft., és az Alba Pláza gondoskodott.

Ugyancsak erre az időpontra hirdetett a közösségi hálón Szilvási Alex és Varju Mátyás egy Cser-Palkovics András melletti szimpátiatüntetést, ami inkább a két ifjú gesztusa lett. Előbbi így fogalmazott az oldalon: „Azért hoztam létre az eseményt, mert bízom abban, hogy sokak támogatásával szerezhetünk néhány boldog percet is polgármesterünknek a sok negatív hír, megalázás után.” A két egyetemista úgy gondolta, a polgármester személyét az utóbbi időben ért vádaskodásokkal szemben hallatnia kell a hangját a csendes többségnek is. „Annak a többségnek, aki napról napra megéli, hogy Székesfehérvár épül, fejlődik, gazdaságilag stabilan tör előre, miközben a város élenjárói igyekeznek minden korosztályt megszólítani és valóságos tettekkel elérni.

Mi itt nevelkedtünk, itt ismertük meg a barátainkat, illetve itt ,,koptatjuk” az iskolapadot az általános iskola első osztályától fogva. Azonban nem lehetnénk a Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusának büszke harmadéves hallgatói, ha nem ez a jövőbe mutató szemléletmód jellemezné Székesfehérvár vezetőit. Úgy gondoljuk, hogy a polgármester és a város vezetése méltán megérdemli azt, hogy elismerjük az eddigi fáradságos munkájukat és néhány bátorító, pozitív jókívánsággal támogassuk őket” – fogalmazták meg gondolataikat a fiatalok, akik egy általuk készített, bekeretezett elismerést át is adtak Székesfehérvár vezetőjének.

