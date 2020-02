Hátrányos megkülönböztetés vakvezető kutya miatt? Sajnos megyénk sem kivétel

A vakvezető kutyával közlekedő ember nem hobbiból viszi társát mindenhová az élelmiszerüzletektől kezdve az éttermeken át a kulturális terekig. Mégis, a mai napig van, ahol tudatlanul és jogtalanul kitessékelik a látássérült embert, mert négylábú segítőjével érkezik. Sajnos Fejér megyében is történt ilyen mostanában, ám a legtöbb ügyhöz hasonlóan nem terelődött jogi útra az eset.

Több olyan eset is bejárta a magyar sajtót mostanában, mikor vakvezető kutyával közlekedő látássérült embert ért hátrányos megkülönböztetés: a vakvezető eb miatt nem mehettek be valahová vagy éppen nem utazhattak. A Baráthegyi Vakvezető Kutya Iskola ezekre az esetekre hívja fel most a figyelmet, s hangsúlyozza, hogy a vakvezető kutyával közlekedőknek joguk van belépni mindenhová, ahová a látó embereknek is. Az egyik ilyen eset tavaly történt, amikor Móricz Mátét és vakvezető kutyáját, Fülöpöt nem engedték felszállni az egyik repülőtársaság londoni repülőjáratára. A kutyának minden egészségügyi papírja rendben volt, repülőjegyük megvolt. A fogyasztóvédelem eljárást indított, melynek következtében 160 ezer forint bírságot szabtak ki a légitársaságra.

Hasonlóan különös eset történt az egyik nagy bútoráruház éttermében is, ahonnan Széll Sándort és vakvezető kutyáját, Ikont tessékelték ki. Az áruház elismerte a hibáját, s nyilatkozatuk szerint felvilágosították a dolgozókat a vakvezető kutyák kapcsán. A legfrissebb nyilvánosságra került történet szerint a látássérült embert vakvezető kutyájával nem engedték be egy cukrászdába. A kérelmező jelezte, hogy a kutyája vakvezető megkülönböztető jelzéssel rendelkezik, azonban az üzlet munkatársa kiabálva megismételte, hogy kutyával nem mehet be, kérjen az ajtóból süteményt. Ez a hozzáállás végül a vállalkozásnak 300 ezer forint büntetést jelentett. A hatóság határozatában hangsúlyozta, hogy a hasonló eljárások során speciális bizonyítási szabályok érvényesülnek, vagyis az eljárás alá vont félnek (vállalkozásnak, szolgáltatónak) kell bizonyítania, hogy a kérelmezővel szemben az egyenlő bánásmód követelményét megtartotta. Ha ezt nem teszi meg, vagy nem tudja hitelt érdemlően bizonyítani, a hatóság a kérelmező által előadottakat fogadja el.

Elégnek kellene lennie az emberségnek

Eljutnak hozzánk is ilyen történetek meséli Szokó Zsolt, a fehérvári Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesülete (LÁRKE) elnöke, aki szintén vakvezető kutyával járja a várost, immáron 20-30 éve. Mint mondja, épp nemrégiben nálunk is volt olyan, aki átélt hasonló negatív élményt. Az illető nemrég kapta meg első vakvezető kutyáját, amelyet azonban nem néztek jó szemmel a munkahelyén, ráadásul az üzletbe sem engedték be, ahol vásárolni szokott. 20-30 év kutyás tapasztalattal a hátam mögött azt gondoltam, ezen már túl vagyunk, de úgy tűnik, mégsem mondja. Sajnos a Fejér megyei eset is meglehetősen szomorú, ám mivel Zsolt nem tudja a kimenetelét, noha az ügy az Egyenlő Bánásmód Hatóság megyei referenséhez került, ezért nem is részletezte azt. Legyen elég annyi, hogy a vakvezető kutya miatt kellett új munkahelyet és üzletet keresnie a látássérült embernek. Szinte mindenhová járok a kutyámmal, ami egy átlagember életviteléhez szükséges: posta, orvosi rendelő, gyógyszertár, busz, vonat, közintézmények, polgármesteri hivatal, kulturális intézmények is szerepelnek a listán sorolja Zsolt, akinek kutyája, ahogy kell, megkülönböztető jelzéssel rendelkezik. Talán húsz éve is volt, hogy utoljára problémám adódott a kutya miatt. Tehát nem árt tudni: a vakvezető kutya hámján szerepelnie kell a kiképző központ logójának, s mindemellett a gazdánál is van egy igazolvány, amelyen szerepelnek az illető jogai. A külső szemlélő persze észreveheti a fehér botot és számos esetben a szemet takaró szemüveget is. Az így érkező embereket és vakvezető segítőkutyáikat tehát ugyanazok a jogok illetik meg, mint bárki mást. De ha jogokról nem is beszélünk, elégnek kellene lennie az emberségnek ahhoz, hogy ezt megértsük. A cukrászdában és a repülőgépen egyaránt.