Gyuricza Béla vezérezredesre és a pákozdi csatára emlékeztek

A 172 évvel ezelőtti csatára és Gyuricza Béla vezérezredesre emlékeztek kedden a Katonai Emlékparkban, ahol a Honvédség és Társadalom Baráti Kör fennállásának negyed évszázadát is megünnepelték.

Benkő Tibor honvédelmi miniszter az ünnepségen hangsúlyozta: számtalan helyszínen emlékművek, emlékhelyek, várak, várromok találhatók, amelyek azt mutatják, a magyar emberek sokszor emelték fel büszkén a fejüket azért, hogy Magyarország függetlenségben, békében, boldogságban élhessen. Pákozd is ilyen helyszín: a magyar honvédsereg két és fél hónap alatt ért el a pákozdi csatához. Mint mondta, ez az időszak elegendő volt ahhoz, hogy létrejöjjön az a harcias szellem, amivel felvették a harcot a túlerővel szemben.

Benkő Tibor a pákozdi katonai emlékműnél – annak történelmi jelentőségét is megemlítve – kiemelte a mai haderőfejlesztés fontosságát, amely nem csak a katonákról és az eszközbeszerzésről kell hogy szóljon, hanem arról is, amit a Honvédség és Társadalom Baráti Kör immáron 25 éve képvisel: a fiatalok hazafias honvédelmi neveléséről.

A rendezvény keretében Görög István, a park ügyvezetője idézte fel Gyuricza Béla vezérezredes munkásságát, felelevenítve, hogy 1999. májusi halálát követően a baráti kör közgyűlése alapító, örökös elnökké választotta az elhunytat. Emléktáblát állítottak tiszteletére 2000. szeptember 29-én – ezt a táblát áldotta meg most Spányi Antal megyés püspök, s itt helyezték el a koszorúkat az emlékezők. Húsz évvel ezelőtt az emléktábla avatóbeszédét Simicskó István mondta, aki most is megemlékezett a vezér­ezredesről, politikai államtitkárról, Székesfehérvár egykori országgyűlési képviselőjéről, a város díszpolgáráról, a baráti kör társalapítójáról.

– Számára nagyon fontos volt a hivatástudat. Fontos hivatást választott magának, amelyben nagyon magas szintet ért el, hiszen szárazföldi parancsnokként, vezérőrnagyként, tábornokként fejezte be katonai pályafutását, s ki tudja, hová jutott volna még, ha a betegség nem szól közbe – mondta Gyuricza Béláról Simicskó.

Az országgyűlési képviselő hozzáfűzte: – De az biztos, hogy megértette az idők szavát és jeleit, s levonta a szükséges tanulságokat, hiszen arról beszélt: szükség van a társadalom felé való nyitásra, a honvédség és a társadalom kapcsolatára – amely aztán a székesfehérvári baráti kör létrehozásában is szerepet játszott. Látta, szükség van arra, hogy a társadalmat, a civil világot is meg kell szólítani. Főleg ebben a sajátos korban, hiszen ma már nemcsak a hagyományosan vett katonai értelemben kell a hazát védenünk, hanem számos más módon is. Megváltozott a hadviselés kultúrája, a modern technikai eszközöket is bevetik az emberek befolyásolására. Ezért kell az egészséges értékrend, melyet Gyuricza Béla is folyamatosan felmutatott – melynek lényege a hazaszeretet. Példaértékű életére ezért kell hát emlékeznünk.