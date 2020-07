Gyertyából is sok! – Végre felköszönthették a 100 éves mezőkomáromi Pető Jánost

Nem kevesebb mint 100 gyertya égett Pető János képzeletbeli születésnapi tortáján! Azt kívánjuk a most született babáknak is, akikről Gólyahír rovatunkban olvashatnak, hogy ők is éljék meg e szép kort!

Ezt ne hagyja ki! Történetek, érdekességek, hírek és aktuális programok a Balatonról itt: likebalaton.hu. Tekintettel a vírushelyzetre, a március 21-én századik születésnapját ünneplő Pető János bácsi szűk körben vette át kedden a neki szóló emléklapot. Emlékezhetnek a tősgyökeres mezőkomáromi férfiúra: születése évfordulójának másnapján egyik dédunokája, Cserniné Kiss Alexandra szívhez szóló levelét jelentettük meg a Hírlapban és online portálunkon. Azt, hogy ismét Jani bácsiról írunk, az indokolja: a kevésbé szigorú intézkedések miatt az ünnepelt végre átvehette a neki szóló, a miniszterelnök által aláírt oklevelet és egy ajándékcsomagot, amelyet Köő Péter polgármester adott át. Jani bácsival három gyermeke közül egyik lánya, Éva és unokái – nyolcan vannak! – közül Erika ünnepelt a keddi alkalmon. – Vigyázunk rá, amennyire csak tudunk! – mondják egybehangzóan. A törődést pedig Jani bácsi nemcsak érzi, de minden egyes alkalommal meg is köszöni nekik. – Összeteszem a kezeimet, hogy ilyen csodás családom van – mondja könnybe lábadt szemmel az ünnepelt két történet között. Ugyan a korokban ugrálunk, Pető János élénken emlékszik a régmúltra, százévesen több nevet is felidéz. Maradandó élmények, emlékek cikáznak a fejében, s ezeknek hangot is ad: amikor emberéletet mentett, amikor templomba járt, vagy amikor elesett a motorral.

Igen! Jani bácsi még 90 éves korában is motorozott, amellett, hogy nagy horgász hírében állt. A saját maga által megfogott halakat rendszeresen vitte a gyermekeknek, unokáknak. Mindig szívből adta, amije volt. – Ott az újságcikk a zsebemben, ami a 95. születésnapomról szól! – meséli büszkén, s hozzáteszi: – Úgy tűnik, Istennek még tervei voltak, vannak velem!