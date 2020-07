Gorsiumig eveztek a táborozó gyerekek

Izgalmakkal teli vízitúrára indultak kedden délelőtt a Vitál Club Sportegyesület táborozói. Székesfehérvárról indulva egészen a táci Gorsiumig hajóztak a gyerekek.

A szeles időjárás ellenére töretlen lelkesedéssel vágtak neki a felderítő vízitúrának kedden délelőtt a sportegyesület kajakos gyerkőcei, akik a Sárvízen egészen Gorsiumig eveztek, ezzel felelevenítve a római korban itt folyó hajózást. A körülbelül kétórás út alatt a nagy szél ellenére is kitartóan eveztek a 10 év körüli gyerekek.

A vízre szállást az Úrhidai út mellett egy tehéncsorda is végignézte. A legkisebbek csapatba verődve, a nagyok önállóan szálltak vízre, így összesen két kenuval és tizen­nyolc kajakkal indultak el a felderítő útra.

– Izgalmas utunk volt. Kicsit megnehezítettük a feladatot, ugyanis nem túrakenukkal jöttünk, hanem versenykajakokkal. Szerettük volna bebizonyítani, hogy Székesfehérvárról Gorsiumba nemcsak a rómaiak idején lehetett vízen át eljutni, hanem ez most is megvalósítható – mesélte Szipola Antal, a sportegyesület elnöke, aki hozzátette, gond nélkül teljesítették a távot még a legkisebbek is.

Az érkezést követően a táborozók a régészeti parkba is betértek, ahol már javában zajlik a római kori hajó építése.

– Az épülő replika ugyanolyan lesz, mint az eredeti. Egyelőre egy szárazdokkban lesz kiállítva itt, Gorsiumban. Jelenleg az építőkeretet és a hajógerincet láthatják a gyerekek. A hajó orrának elkészítése már folyamatban van, várhatóan 3-4 hét múlva azt is felszerelik. Elkészülte után a látogatók szabadon birtokba vehetik a hajót, akár fel is mászhatnak rá – mondta lapunknak Kovács Loránd Olivér, a Gorsium Régészeti Park vezetője.

A gorsiumi túra az erődfal rekonstrukciójánál folytatódott, ahonnan beláthatták az egész rommezőt, és egy tárlatvezetés keretében megismerkedhettek a diákok a történelmi múlt egy szeletével is.