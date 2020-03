Felfüggesztette a fehérvári Vörösmarty-iskola átvételének szándékát a Hit Gyülekezete

A Hit Gyülekezete felfüggesztette azon – február 27-én kelt – szándéknyilatkozatát, miszerint átvenné a Vörösmarty Mihály Általános Iskola fenntartását.

A következőket tette közzé március 20-án, péntek délben a keresztény közösség:

„Ma délelőtt Horváth András úr, a Hit Gyülekezete oktatási főigazgatója az alábbi levelet küldte a Székesfehérvári Tankerületi Központba, Török Szabolcs tankerületi igazgató úr részére, melyben a járványügyi helyzetre való tekintettel kéri a Vörösmarty Általános Iskola átvételére vonatkozó szándéknyilatkozat felfüggesztését:

»Tisztelt Tankerületi Igazgató Úr!

Ezúton tájékoztatom Önt, hogy 2020. február 27-én kelt a Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola átvételére vonatkozó szándéknyilatkozatunkat felfüggesztjük. Kérem Önt, hogy az iskola fenntartóváltásával kapcsolatos eljárásokat ne kezdjék el, illetve amennyiben azok elkezdődtek, függesszék fel őket. A sajnálatos módon hazánkat is érintő világjárvány miatt – székesfehérvári gyülekezeteinkkel együttesen – most minden energiánkat és személyes, valamint közösségi lehetőségeinket a járvány hatásainak mérséklésére szeretnénk fordítani. Az előttünk álló hetekben, hónapokban az egyházunk iskoláiban tanuló diákok ellátása mellett igyekszünk, más társadalmunkért tenni akaró szervezetekkel, emberekkel egységben, amiben tudunk segíteni. Ebben a helyzetben mindent az élet és egészségvédelemnek, a védekezésnek és a szolidaritásnak kell alárendelni. A fentiek miatt kérem intézkedését, hogy a fenntartóváltási folyamat esetlegesen elindult lépései megálljanak. A közvélemény tájékoztatása érdekében levelemet a közösségi médiában közzé szeretnénk tenni. Jelen levelünk tartalmával azonos tájékoztatót elküldjük Dr. Cser-Palkovics András polgármester úrnak is. Tisztelettel kérem, tájékoztassa a tankerületben érintett intézményeket. Önnek, munkatársainak valamint a székesfehérvári iskolák tanárainak, diákjainak és szüleiknek teljes egészséget, erőt és Isten áldását kívánjuk!«”

Jegyezzük fel, a Hit Gyülekezete fehérvári közösségének központja Feketehegy-Százazréten van, ahogy az oda közeli Ligetsoron, a Bregyónál lévő Vörösmarty-iskola Farkasvermi Úti Tagiskolája is. Nos, a Vörösmarty-iskola egyik pedagógusa pénteken elmondta nekünk, csütörtökön és péntek délelőtt szavazást folyt az iskolában – sokan személyesen mentek be, de lehettek olyanok is, akik digitálisan szavaztak – arról, kívánatosnak találnának-e egy ilyen fenntartóváltást. Szülők és pedagógusok szavaztak. A közösségi oldalon lévő, témába vágó bejegyzések alatt olvasható hozzászólásokat látva az a véleményünk, hogy valóban lehetett ilyen szavazás.

Szili Csaba Gergely az iskola címzetes igazgatója – egyébként a Fejér Megyei Közgyűlés tagja – mint az iskola egyik pillérvezetője tett közzé nyilvános bejegyzést saját Facebook-oldalán a szavazás előtt és után.

A bejegyzés:

Utána: „Köszönjük a sok pozitív megerősítést! Köszönjük a szülőknek a kiállást! Köszönjük a kollégáknak az összezárást! A szavazatok nem hivatalos összegzése alapján közösségünk 99 százalékban a fenntartóváltást elutasította!”

Előtte: „Iskolánk, a Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola már több mint négy évtizede városunk közoktatásának-köznevelésének meghatározó, sikeres részese. Intézményünk, az elmúlt másfél évtizedben megújult szemlélettel, új, modern pedagógiai elvekkel kiemelkedő tevékenységet végez, így a szülők körében egyre népszerűbb az iskola, folyamatosan növekedő gyereklétszámmal. A fenntartó Tankerületi Központ mindent megtesz a kifogástalan körülmények megteremtésére, illetve együttműködik Székesfehérvár Megyei Jogú Város önkormányzatával, hogy tanulóink minél jobb, színvonalasabb helyen tanuljanak, dolgozóink pedig dolgozzanak. Tehát nem arról van szó, hogy a körülmények miatt, vagy a fogyó létszám miatt kellene fenntartót váltanunk.

Megállapíthatjuk, hogy az iskolai közösség életét túl nagy mértékben változtatná meg az esetleges új fenntartó által elvárt világnézeti neveléshez tartozó szokásrendszer, ez nem elvárható a civil tanulóktól, sem a pedagógusoktól. Egy jól bevált pedagógiai program, egy kiválóan működő házirend, amelyet az iskolaközösség tagjai évek óta egyetértésben magukénak vallanak, mind olyan értékek, amelyek összefogásra sarkallhatják a szülőket, tanulókat és tanárokat, akármilyen vallásúak, meggyőződésűek is. Iskolánkban a már ismert szakértelmű, összeszokott, a tanulókkal sikeresen együttműködő tanári kar biztosítja a vallásilag, politikailag semleges oktatást – emiatt is választanak minket egyre többen Székesfehérvárról és környékéről. A leírtak alapján az informatika pillér nem támogatja a fenntartóváltást.” Pénteken telefonon könnyen elértük az iskola intézményvezetőt, Makainé Vida Bernadettet. Nem kívánt nyilatkozni az ügyben. Aznap délután elküldtük kérdéseinket Török Szabolcsnak, a tankerület vezetőjének is. Az, hogy a jelenlegi járványhelyzet miatt péntek délután, illetve hétvégén még nem kaptunk rájuk választ, messzemenőkig érthető. Ha jön válasz, közreadjuk olvasóink számára.