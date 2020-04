Fantasztikus dallal bíztatja az Országos Mentőszolgálat a karanténban lévőket (videó)

Április 14-én reggel látta meg a napvilgot az Országos Mentőszolgálat zenés videója a népszerű közösségi oldalon.

Az 1988-ban kiadott „Don’t Worry, Be Happy” című slágert nem kell senkinek bemutatni. Az Országos Mentőszolgálat bajtársai által énekelt karanténverziót viszont igen. A szakemberek naponta mutatnak példát az új koronavírus elleni harc frontvonalában küzdve, most pedig egy másik oldalukat is megmutatva, nagyszerű videó keretein belül bíztatják a magyarokat a kitartásra és az otthon maradásra: