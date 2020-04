Ez lesz a jövő? Se kiállítás, se programok a Csákvári Emlékházban

Az összes további programot és tervezett kiállítást lemondták az idei évben a Csákvári Emlékházban, ám úgy tűnik, ennek nem csak a koronavírus az oka.

Az utolsó kiállítás megnyitóját Örömmel készült címmel március 14-én tartották. A cím pedig jól jellemzi nemcsak a tárlaton bemutatott kézimunkákat, de az emlékházban évek óta folyó munkát is, amellyel lépésről lépésre építették fel a programokat, az állandó, valamint az időszaki kiállításokat. Az üzemeltetési feladatokat, így a programok és kiállítások megszervezését is annak idején a tulajdonos Csákvár Város Önkormányzata megbízásából a Vértes Múzeum Baráti Kör Egyesület vállalta. Az önkormányzat éves anyagi támogatást és a közmunkaprogram keretében egy közmunkást is biztosított számukra. Ám mi­után a közmunkaprogram lejárt, az érintett hölgy nem kívánta folytatni a munkát az emlékházban.

Tóth Árpádné, az egyesület felügyelőbizottságának egyik tagja már az év elején kifejezte aggodalmát, nem tudja, hogyan és milyen formában tudják működtetni a továbbiakban a múzeumot és az emlékházat, ha nem lesz segítőjük.

– Edit nyolc éve volt nálunk, a takarítástól a kiállítás­rendezésen keresztül a csoportok fogadásáig mindenben részt vett, és ami talán a legfontosabb, keddtől vasárnapig mindennap ott volt az emlékházban, amit így folyamatosan nyitva tudtunk tartani. Nekünk civil szervezetként nincs bevételünk, saját pénzünk, így nem tudunk alkalmazni senkit, aki átvenné a távozott közmunkás feladatait – vázolta a helyzetet Tóthné, aki úgy gondolja, hogy a nyugdíjasokból álló egyesület alkalmazott nélkül nem tudja vállalni a múzeum üzemeltetésének feladatait a korábbi formában. Ezért úgy döntöttek, hogy a jövőben – értelemszerűen a járvány lezárulta után – keddtől péntekig csak előzetes telefonos bejelentkezésre nyitnak ki, szombaton és vasárnap pedig 13–16 óra között tartanak nyitva, amely idő alatt az egyesület tagjai felváltva lesznek az emlékházban. Ám az eddigi programokat nem folytatják.

– Ez átmenetileg lehet egyfajta megoldás, de hosszú távon semmiképpen sem. És akkor hol vannak még a rendezvények, amelyek életet visznek az épületbe? Beindítottuk a Beszélgessünk! sorozatot és a Vasárnapi zenés délutánokat, hogy ne csak kiállító-, de kulturális hely is legyen. A gyerekeknek múzeumi táborokat szerveztünk, iskolás- és óvodáscsoportokat fogadtunk, hogy az oktatásban is segítsünk. Úgy érzem, mindent megtettünk, amit egy civil egyesület meg tud tenni egy kisvárosban – zárta Tóthné, aki azt is elárulta, ha nem sikerül hosszú távú megoldást találni, akkor a tervek szerint rendezvények helyett állandó kiállítással töltik meg a legnagyobb termet.

– Az önkormányzatnak és személy szerint nekem is fontos, hogy Csákvár kulturális élete megfelelő lehetőséget biztosítson az itt lakóknak és a hozzánk látogatóknak is, és ebben fontos szerepet tölt be a Vértes Múzeum is, ahol az elmúlt évtizedben pezsgő kulturális élet bontakozott ki – fogalmazott Illés Szabolcs polgármester, aki korábban a Vértes Múzeum Baráti Kör Egyesület elnökeként is tevékenykedett, és a téma kapcsán azt is elmondta, hogy az elmúlt években különféle pályázatokon közel 28,5 millió forint támogatást nyertek az egyesület számára, ezenfelül a város több mint 1,8 millióval támogatta a civil szervezetet.

Ezekből valósult meg a múzeum felújítása és több prog­ram is. A polgármester azt is megjegyezte, hogy öt éven át biztosítottak közmunkást napi nyolc órában az egyesület számára, valamint az épületet ingyenes használatba adták részükre. Működésének megoldását mindenképpen fontosnak tartják, ám jelen helyzetben érthetően mások a prioritások, tette hozzá a polgármester.