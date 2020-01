Elbocsátások folynak a Hydronál? Utánajártunk!

Január 3-án kaptunk olvasói bejelentést arról, hogy a székesfehérvári Hydronál elbocsátások folynak.

A lapunkat érintettként, azaz röviddel az elbocsátása után felkereső férfi elmondta: leginkább azt nehezményezi, hogy nemrégiben, a vállalati karácsonyi partin még arról tájékoztatták a dolgozókat: minden rendben van, nincs okuk a munkahelyük elvesztésétől tartani. Most azonban, mint a férfi állítja, csak az ő elbocsátása napján közel 10 főtől vált meg a külföldi székhelyű munkaadó, aki az ő elbocsátása indoklásaként gazdaságossági átszervezésekre hivatkozott.

Természetesen megkerestük a Hydro kommunikációs osztályát is, ahonnan az elbocsátások tényét megerősítő, vagy cáfoló választ kértünk. Erre vonatkozóan előbb január 3-án, majd január 6-án telefonon ígéretet is kaptunk, a cég állásfoglalása azonban e pillanatig még nem érkezett meg szerkesztőségünkhöz.

Felkerestük a Fejér Megyei Kormányhivtalt is, ahol megtudtuk: a Hydro csoportos létszámleépítést január 7-éig nem jelentett be. Emlékeztetőül: háromszáz vagy annál több munkavállaló foglalkoztatása esetén csoportos létszámcsökkentésnek minősül, ha a munkaadó legalább harminc munkavállaló munkaviszonyát kívánja harmincnapos időszakon belül, a működésével összefüggő ok miatt megszüntetni. Ez esetben előírás, hogy a munkáltató az üzemi tanáccsal előzetesen tárgyalni köteles.

Próbáltunk kapcsolatba lépni a Székesfehérvári Alumíniumipari Szakszervezettel (SZASZ) is, de a világhálón talált székesfehérvári vezetékes telefonszámon felhívott hölgy, aki nem mutatkozott be, nem kívánt a sajtó segítségére lenni azügyben, hogy a vezetőséggel közvetlen kapcsolatba kerüljünk. Kérdésünkre, hogy akkor a dolgozók hogyan érhetik el őket, azt válaszolta: majd ők elérik a dolgozókat. Nekünk is csupán visszahívást ígért, Szatmári Attilától, amit hétfő délelőtt óta várunk.

Ismereteink szerint jelenleg az elbocsátottak a legnagyobb közösségi portálon létrehozott oldalon keresik egymást, hogy tapasztalataikat megosszák egymással.