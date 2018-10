Egykor Vesztegzár állt itt, most 'kőhalom' – Tárgyalnak a helyéről

Nemrég írtunk a Kaszap utcai üres területről, ahol 2011-ig boltok és a Vesztegzár nevű diszkó működött.

Molnár Tamás önkormányzati képviselő akkor elmondta, 2015-ben 160 millió forintban állapította meg az ingatlan árát egy értékbecslő. Az önkormányzat csak ennyit ajánlhatott fel a területet áruló CBA-nak, ám ők 230 milliót kértek. A város kölcsön is vette volna a területet, ahol akár ideiglenes parkolót is kialakíthattak volna. Ebből sem lett semmi. Korábbi cikkünk megjelenése előtt megkérdeztük a CBA-t is, akik időközben válaszoltak.

– Az új fejlesztési koncepciónkba nem illeszkedik a terület hasznosítása, így azt megfelelő és reális piaci áron értékesíteni kívánjuk. Jelenleg is több érdeklődővel tárgyalunk, akik megegyezés esetén szinte azonnal birtokba vennék a területet, amennyiben itt ideiglenes hasznosítás történne, akkor az gátolná az eladás folyamatát – reagált Fodor Attila, a cég kommunikációs igazgatója, aki arra is kitért, hogy:

– Szükség szerint, rendszeresen elvégezzük (jegyzői felszólítás nélkül is) azokat a munkákat, amely a terület karbantartása érdekében szükséges. A kaszálást egy általunk megbízott szakember végzi, a falfirkák eltávolításáról is folyamatosan gondoskodunk – írta.

Jelenleg régi falfirkáktól tarka a terület fala.