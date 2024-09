Székesfehérvár Rendőrkapitányságának vezetését - Horváth Zoltán rendőr alezredes után, 2024. augusztus 16-án vette át Milus Gábor rendőr ezredes. Az új megbízott rendőrkapitánnyal a feol.hu beszélgetett a városról alkotott képéről, a kapitányság feladatairól és arról, milyenek az első hetek benyomásai a szervezet élén.

Pályafutás, Bátorság Érdemjel és Év Rendőre elismerés

Milus Gábor pályafutásában Székesfehérvár jelentős mérföldkő, aki több évtizedes tapasztalatával, elismert rendőrként érkezett a városba. A megbízott kapitány 1996. óta hivatásos rendőr, akit a Csopaki Rendőr Szakközépiskola indított el útján. Lépcsőfokról lépcsőfokra járta be a ranglétrát, hiszen járőrként kezdte a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányságon, majd folytatta a munkát a Győri Rendőrkapitányságon is. 2000-ben járőrvezető lett, s rá két évre a járőrszolgálati alosztály vezetésével is megbízták. Később, 2008-ban a Győri Rendőrkapitányság Határrendészeti és Közbiztonsági Osztályának vezetője lett, majd 2009-ben átkerült a Készenléti Rendőrséghez, ahol a Rendészeti Igazgatóság Bevetési Főosztályának győri osztályvezetője lett. Karrierje ezen pontján, kétszer is kiérdemelte kiemelkedő helytállása, bátor magatartása elismeréséül a Bátorság Érdemjelet. 2013-ban újabb mérföldkő következett: az akkor rendőr őrnagy Milus Gábort a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóságának vezetésével bízták meg. Munkája elismeréseként, 2022-ben Év rendőre elismerésben részesült. Csaknem 11 évet töltött a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányságon, mint rendészeti főkapitány-helyettes, majd pedig most, még a nyári forróságban, augusztus közepén érkezett Székesfehérvárra az új megbízott kapitány, így az első hetek benyomásairól kérdeztük először:

- Nagyon pozitív benyomások értek az első hetekben – árulta el Milus Gábor -, a város, a rendőrkapitányság s a kollégák tekintetében egyaránt. Nyitottan fogadtak s már az első időszakban éreztem, hogy nagyon jó a közösségi értékrend, s minden rendőri szakirány azon dolgozik, hogy a jogsértések felderítése minél hatékonyabb legyen. A közös cél ugyanis az, hogy a kapitányság illetékességi területén a szubjektív biztonságérzet minél jobb legyen. Egyre többet látok már a mindennapokból, s azt tapasztalom, hogy nyugodt, ütemezett élet folyik, ami joggal alapozza meg Székesfehérvár hírnevét, mint országos szinten is meghatározó várost.