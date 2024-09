Fontos feladat még, a Balesetek és fertőzések megelőzése árvíz idején. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a következő információkat tette közzé:

Az árvíz fokozottan balesetveszélyes, fulladásveszélyes helyzet. A mederből kilépő víz az elöntött területekről hulladékot, trágyát, szennyvizet moshat be, ezért növekszik a fertőző kockázat is. Elsősorban a hányásos, hasmenéses betegséget okozó kórokozók fordulhatnak elő az áradó vízben, de akár hepatitis A fertőzést is okozhat. Elárasztott területen csak a védekezésben dolgozók tartózkodjanak, az árvízen csónakázni, abban pancsolni vagy játszani, elárasztott strandokon fürödni veszélyes és tilos. A védekezésben dolgozók esetén is fontos a megfelelő védőruházat és a munkavégzés végeztével, étkezés előtt, mosdóhasználat előtt (és után) a kézmosás, kézfertőtlenítés. Kézfertőtlenítéshez bármely közforgalomban is kapható, Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ engedélyével rendelkező kézfertőtlenítő szer alkalmazható. Abban az esetben, ha a kézen szennyeződés is látható, akkor elsősorban a fertőtlenítő hatású folyékony szappan alkalmazása ajánlott. Abban az esetben, ha víz nem áll rendelkezésre, valamint láthatón szennyeződés nincs a kézen, úgy az alkoholos kézfertőtlenítő szerek alkalmazása ajánlott. Készítményektől függően a kézfertőtlenítési idő 0,5-1,0 perc. Az alkalmazott készítmény használati utasításában előírt kézfertőtlenítési időt mindenkor be kell tartani.