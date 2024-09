A művelődési ház színházterme zsúfolásig megtelt a kilenc órakor kezdődő alkalomra, ami világosan jelezte az esemény fontosságát.

A programon részt vett Mészáros Lajos országgyűlési képviselő, Varga Gábor országgyűlési képviselő, Novák Kovács Zsolt Sárbogárd város alpolgármestere, Balogh Zoltán kamarai elnök, Bakos Gábor főigazgató, Szilágyi Dániel Örs főigazgató, Nyakas Eszter ápolási igazgató, Erdély-Franyó Anna ápolási igazgató, Szabó Bakos Zoltánné ápolási igazgató, Krisztián Erika főosztályvezető, Horváth Lajos Zoltán főigazgató, Szomor Andrea igazgató, Marcona Tamás igazgató, Béres Imre szakfelügyelő, Pápai Imre vezető mentőtiszt, illetve Rácz Lajos a Sárbogárdi Rendelőintézet Telephely-vezetője.

Zsúfolásig megtelt a színházterem

Fotó: Varga Gábor - Facebook

Több köszöntő és méltató beszéd is elhangzott a programban, aminek kapcsán Novák Kovács Zsolt alpolgármester a település egyik büszkeségéről Kossuth Zsuzsannáról, Magyarország első főápolónőjéről szólt, ahogy mondta: – Ő volt az első, aki felismerte azt, hogy a betegápolás és a gyógyítás nem csak az orvosokon múlik, és egy olyan utat nyitott meg, amit ma is lehet használni. Varga Gábor Dél-Fejér országgyűlési képviselője elmondta, a megye déli részén is nagyon sok szakápoló dolgozik, hiszen a választókörzetében három szakrendelő is van, és különösen is hálás az itt végzett munkáért. A hivatalos ünnepi beszédet pedig Balogh Zoltántól a MESZK elnökétől hallhatta a közönség.

Varga Gábor országgyűlési képviselő is megköszönte a szakdolgozók áldozatos munkáját

Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

A rendezvényen Semmelweis-napi elismerő okleveleket vehetett át Balonyiné Pátkai Ildikó, Bertáné Horváth Aranka, Dáginé Kormos Ildikó, Ellenbruck István, Horváthné Temesvári Andrea, Királyné Sarvajcz Katalin, Pisch Judit, Scheier-Kiss Nóra, Szabó Jenőné, Tuli Eleonóra, és Pénzes Márta. Illetve átadták az idei Aranylámpás díjat is, amit Bokorné Sike Erika területi elnöknek adományoztak. A díj minden évben annak a kamarai tagnak adományozható, aki hivatásának képviseletével az egészség megőrzése, betegségek megelőzése, az ápolás, gondozás, betegellátás területén magas színvonalú, példaértékű munkát végzett, valamint a MESZK Fejér Megyei Területi Szervezet feladataiban aktívan részt vesz, és kimagasló közösségépítő teljesítményt nyújt. A most átadott bronzplakettet Szakál Antal festőművész, szobrász készítette el. Az elismerést Balogh Zoltán a MESZK elnöke Juhászné Bordács Veronika területi fekvőbeteg ellátásért felelős alelnök és Nyikos Tiborné a Sárbogárd-Enying helyi szervezet elnöke adta át.