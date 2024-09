A Szuperkupa-győzelem sikerének ízével utazhatott el a bajnoki rajtra a Fehérvár. Három nappal a Ferencváros legyőzése után 24 óra leforgása alatt két bajnokin kell helytállnia Kiss Dávid csapatának (szombaton a Voralrberg otthonában). A péntek esti ellenfélre, a Pustertalra vegyes érzésekkel készülhetett a csapat, hisz az előző szezon negyeddöntőjében a Farkasok óriási csatában búcsúztatták a Volánt a negyeddöntőben - hogy aztán a legjobb négy között kisöpörje őket a Klagenfurt.



Sikerült jól kezdenie a Fehérvárnak Dél-Tirolban, hat és fél perc elteltével Anze Kuralt iramodott meg és a bal oldalról gyönyörűen kilőtte a lepkés felső sarkot, 0-1. A házigazda nagyon akart, ennek nyögés lett a vége, emberelőnyben felállni sem nagyon tudtak a támadó harmadban. A semmiből jött az egyenlítésük: már egyenlő létszámban, egy kapu mögüli passzból a svéd bajnokságból igazolt norvég Ole Andersen verte be a korongot, 1-1.



A második harmadban egyre inkább parázs lett a meccs, az első tíz percben alig volt olyan játékmegszakítás, amikor ne kapaszkodtak volna össze a kék-fehér és sárga-fekete mezesek – jöttek is a kiállítások. A Fehérvár kettős emberhátrányba is került, több se kellett a házigazdának, régi jó ismerősünk Alex Petan tüzelt néhány méterről a kapunk jobb oldalába, 2-1. Ajátékrész második felében óriási rohanásba kezdtek a csapatok, ami inkább a Pustertalnak kedvezett. De nem sikerült megnyugtató előnyhöz jutniuk, annak dacára, hogy ekkor is többször lőttek kapura.



Az utolsó játékrész ígéretesen kezdődött, gyönyörű összjátékot követően nem sikerült Hári Jánosnak átlöbbölnie a fekvő kapus felett a korongot. A 48. percben aztán sikerült egyenlíteni: emberlőnyben Kuralt lőtte meg második gólját, 2-2.

Bármily furcsa, a Volán győzelméhez vezető utat Petan kezdte kikövezni, amikor veszélyesen ütközött Reijola kapussal, ami miatt nagybüntetést kapott. A Fehérvár gyorsan élt is a lehetőséggel: Chase Berger pár méterről bevágta a korongot a hazai kapuba, 2-3.

Az öt perces kiállításból még mindig vissza volt három, amikor kettős emberelőnybe került az AV19 – Hárit verték orrba játék közben.