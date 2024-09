Egyre több oktatási intézmény csatlakozik a Sulizsák Programhoz, melynek célkitűzése, hogy kiemelt figyelmet fordítson mindenki a társadalmi felelősségvállalásra, hozzájárulva ezzel a fenntartható jövő építéséhez.

–A „Sulizsák” programmal oktatási intézményeknek, vagyis bölcsődék, óvodák, általános iskolák, középiskolák számára nyújtunk lehetőséget, hogy részt vegyenek egy olyan kezdeményezésben, amely nemcsak a környezeti fenntarthatóságot támogatja, hanem a közösségi összefogás erejét is demonstrálja, amellett hogy anyagi támogatásban részesül az iskola. A program keretében a részt vevő oktatási intézmények szülői közössége és dolgozói a gyerekekkel együtt összegyűjthetik az otthon már feleslegessé vált ruháikat, majd ezeket elszállításuk után a megfelelő válogató üzemeknek adjuk át. Ott aztán a ruhákat osztályozzák, és állapotuktól függően hasznos, új funkciót találnak nekik. A jobb állapotban lévők újra használatba kerülhetnek, a rosszabbak pedig rongyként, munkaeszközként maradnak a körforgásban. Így nemcsak a környezetterhelés mértékét csökkentjük, hanem a használt ruhák életciklusát is meghosszabbítjuk.–olvasható a www.goncoljvelunk.hu oldalon.

A Sulizsák Program keretein belül ruhagyűjtést szerveznek a Pusztavámi Német Nemzetiségi Általános Iskolában is. Az akció ideje alatt bárki beviheti az otthon már nem használt, a program előírásainak megfelelő ruhákat, kiegészítőket és cipőket. A gyűjtés menete az, hogy kell kérni az iskolából zsákot és abba kell pakolni, vagy be lehet tenni saját zsákokba is a felajánlást, de akkor csak úgy, hogy, maximum 10 kilogramm lehet egy zsákban.

Átveszik a női, férfi és gyerek ruhadarabokat, összepárosított cipőket, kézitáskákat, sapkákat, sálakat, kalapokat; fehérneműt, zoknit, ágyneműhuzatokat lepedőt, függönyt, törölközőt, sőt még a plüssöket is

Amit viszont nem tudnak elfogadni, azok olyan textilek, mint a paplan, a takaró, a párna, a szőnyeg, illetve a fürdőszobai szőnyeg. Nem adhatók le a textildarabok, anyagok és nem kész ruhák sem.