A HC Pustertal az ötödik szezonját kezdi majd az ICEHL-ben, és elég rapszodikus a klub teljesítménye a ligában. Tavasszal sajnos a Volán a saját bőrén tapasztalta meg milyen amikor jó formában vannak az olaszok. Az alapszakaszt nyolcadik helyen záró Pustertal előbb a szlovén Olimpiját, majd a Fehérvárt is mindent eldöntő meccsen ütötte el a továbbjutástól, hogy aztán a Klagenfurt simán kisöpörje őket.

Viszont hiába a kiváló eredmény, a finn Tomek Valtonen és Kasper Vuorinen duóra nem számítanak a kispadon. A helyükre a dán Jason Jasper érkezett – 13 DEL-szezonnal a korcsolyájában váltott a kispadra –, aki eddig a dániai Esbjergben dolgozott. Segítője a mindössze 33 éves amerikai Kohl Schultz, a kapusedző továbbra is Thomas Tragust marad. Utóbbi jól ismerheti Andreas Bernardot, akivel már tavaly is együtt dolgozhatott, de leigazolták a ketrec őrzésére Olivier Roy-t, akit nem kell bemutatni a fehérváriaknak. Két szezont húzott le a Raktár utcában, legutóbb 31 meccsen 92 százalékos védéshatékonysággal.

A Pustertal öt légiósától köszönt el a nyáron a védelemből, közülük Joel Messner éppen a Volánhoz írt alá. Mellette Christian Kasastul, Ryan Stanton, Arwin Atwal és Wyatt Ege is máshol vállalt munkát. Érkezett két védő Amerikából, Austin Osmanskit a Carolina draftolta 2014-ben, elmúlt idényben az ECHL-ben 57 meccsen 40 pontot szorgoskodott össze. Sokat várnak az norvég Ole Einar Andersentől, Grazból tette át a székhelyét Gustav Bouramman, míg Ivan Althuber, Daniel Glina és Luca Zanatta nem kellett új albérletet keressen. A legutóbbi idényben 139 gólt kapott a csapat, ebből idén mindenképpen le szeretnének csípni.

A támadósorban nagyon ragaszkodtak a kanadai Jason Akesonhoz, aki tavaly az egész liga legtöbb gólpasszt gyűjtő támadója volt 50 gólt érő átadással, de a svéd Mikael Frycklunf és Alex Petan is hosszabbított. Hárman ebből a szekcióból is távoztak, de érkezett Tyler Coulter, aki korábban az Innsbruckban gyűjtögette a pontokat, legutóbb pedig Szlovákiában 18 gólja és 21 asszisztja volt. A Slovantól szerződtetett Brett Findlay is megfordult már Fehérváron, ezen felül a Bolzanóban is három ICEHL-es szezonja volt. Szintén érkezett Cedric Lacroix, aki a Vorarlbergben gyűjtött tapasztalatokat a ligáról.

A HC Pustertal Wölfe – Hydro Fehérvár AV19 mérkőzés pénteken 19 órakor kezdődik.