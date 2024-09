Balról Jeff Battah, a FEHA19 tengerentúli, kanadai kapusedzője, Tokaji Viktor vezetőedző és Arany Máté másodedző

Fotó: Horog László / FMH

Tokaji sportolói karrierje kerül szóba, azt mondja, kimondottan szerencsésnek tartja magát.

- Ugyanis azt csinálhatom egész életemben, amit szerettem és szeretek, játékosként, illetve most edzőként. Villamosmérnöki diplomával rendelkezem, de a sportban tudtam igazán kiteljesedni, úgy gondolom, ami a jégen megtörtént velem, mindenért megdolgoztam, illetve megdolgoztunk a társakkal, klubszinten és a válogatottban is. Nagy álom volt az A-csoportba jutás, ami 2008-ban megvalósult. Szerettem volna még talán picit tovább játszani, illetve pont itt, Fehérváron szakadt el bennem valami. Aztán a MAC-hoz igazoltam, ami jót tett a lelkemnek, úgy éreztem, így be lehet fejezni egy pályafutást. A nagy tervem és vágyam mindig is az volt, hogy a gyerkőcöm lásson még játszani, meccs után körbevigyem a jégen. Ez tulajdonképpen sikerült is, két emlékmérkőzés alkalmával. Talán nem az álmaimnak megfelelően, tétmeccs után, de végül is ezt is kipipálhattam. A következő nagy lépés az edzői pályám során az olimpiai szereplés lenne.

Tokaji edzőként is eltökélt, ahogy annak idején játékosként is gondolkodott.

- Ebben a szakmában nehéz hosszú távú terveket szőni. Itt már azért nyilván a család is egy komoly faktor, kihívás minden szempontból. Egyelőre örülök a mostani megbízatásomnak Fehérváron, illetve a felnőtt válogatott másodedzői pozíciójának. Szeretnék ezeknek maximálisan megfelelni és a lehető legjobban teljesíteni mindkét, de inkább három fronton, utóbbi a családot jelenti. Szerencsés helyzetben vagyok, mert a klubban is és otthon is támogatják ezt a dolgot, valamint a stábbal együtt is le tudjuk szervezni, meg tudjuk beszélni, előre tudjuk tervezni a dolgainkat. A kollégák mindenütt nyitottak és segítőkészek.