Év végi visszatekintő és „előrenéző” beszélgetés Cser-Palkovics András polgármesterrel

Elektromos buszokról, egy „második színház” esetleges létrehozásáról s a várva várt Alba Arénáról is kérdeztük Cser-Palkovics András polgármestert, aki szerint hiába lesz 2019 választási év, egyáltalán nem készülnek „kampányköltségvetéssel”.

Ezt ne hagyja ki! Legyetek gazdagok az újévben: a legjobb lencsés receptek egy helyen!

Könnyűnek tűnik a helyzete annak a polgármesternek, aki évente elmondhatja, hogy egy-másfél milliárddal nőtt a helyi iparűzésiadó-bevétel. Emögött azonban kemény és állandó munka áll: mit tesz a városvezetés annak érdekében, hogy a jövőben is itt maradjanak és fejlesszenek a cégek?

– A gazdasági növekedés időszakában valóban nagyon kedvező a helyzet, hiszen az iparűzésiadó-bevétel gyakorlatilag folyamatosan nő, köszönhetően az itt dolgozó embereknek és cégeknek. Idén 18 milliárd forint lett ez az összeg, ami nagy örömünkre továbbra is a bővülést mutatja! Fontos azonban elmondani, hogy a nagy ipar komoly terhet is jelent: majdnem 32 ezer ingázó jár Fehérvárra nap mint nap dolgozni, ez Budapest után a második legmagasabb arány a lakosságszámhoz viszonyítva. A fehérvári gazdaság térségi kérdés, az állami költségvetés szempontjából sem mindegy tehát, mi történik Székesfehérváron. Az állam, a gazdaság szereplői és az önkormányzat komoly, folyamatos együttműködésére van szükség ahhoz, hogy ez az ipar és ez a város ne csak a mában, hanem öt, tíz, tizenöt év múlva is erős legyen. A legfontosabb, hogy lépést tudjunk tartani a digitalizációval. Jó jel, hogy nagyon gyors a robottechnológia „terjedési sebessége” a székesfehérvári iparban. A következő év elején egy felmérést is készítünk az itt működő cégek körében a robotok számáról. Nem lennék meglepve, ha ez a szám a magyar, de a közép-európai átlagot is jelentősen meghaladná! A másik nagy kihívás pedig a munkaerő: az Alba Innovár a ma diákjait, az Alba Innovár II. pedig, amely egy robotikai labor és tanszék felállítását is jelenti az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karán, az idősebeket célozza meg. Ez lehet a helye a felnőttképzéseknek, átképzéseknek.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

2017 eleji ígéret, hogy a város a következő 3 évben ezer új parkolót épít. Hol tartanak ennek megvalósításában?

– Folyamatosan építjük a parkolókat, elég csak a Sarló utcai 200-nál is több, már átadott parkolóra gondolni, vagy a Színház mögötti területre, ahol szintén új lehetőség nyílik a parkolásra. A Palotai úti parkolóház várhatóan két ütemben készül el. Az elsőnek már az engedélyes terve készül, itt is többszázas nagyságrendben lesznek megállásra alkalmas helyek. Azt gondolom tehát, hogy a kitűzött ezres darabszámot jelentősen meghaladjuk majd. Legalább ennyire lényeges, hogy az előírtnál általában több fát is ültetünk,

igazi „zöld parkolókat” alakítunk ki. A novemberben elültetett 600 fa jelentős része is az új parkolókhoz kapcsolódik például. Beváltotta a reményeket az a kezdeményezés is, hogy NFC kártyával az első óra parkolás ingyenes a fehérváriak számára: a lehetőségnek örülnek az emberek, és gyorsabban forognak az autók, azaz az egész napos „autótárolás” rovására sikerült segíteni az „ügyintézési parkolást”, amikor okmányirodába, orvoshoz vagy éppen vásárolni igyekszik az ember.

Ha már a közlekedésnél tartunk, éppen a napokban mutatta be az Ikarus az elektromos autóbuszának prototípusát. Székesfehérvár nem tervezi a fenntarthatóság, környezetvédelem jegyében ilyen buszok vásárlását?

– A vonzó tömegközlekedés nem elképzelhető új, minőségi autóbuszok nélkül. Ez elektromos vagy gázüzemű buszokat jelenthet. Az Ikarusszal együttműködési megállapodást kötöttünk, miszerint az új busz próbaüzemét az engedélyezési eljárás részeként Székesfehérváron tartják. Ezzel párhuzamosan szeretnénk elérni, legyen állami vagy EU-s pályázati kiírás, hogy a mintegy hatvanöt buszt, amely a város közlekedését ellátja, több ütemben, de legyen lehetőségünk ilyen korszerű buszokra cserélni. A második lépés a kerékpáros közlekedés folyamatos fejlesztése. A kerékpárosklub javaslatát, miszerint ezer kerékpártartó támaszt építsünk ki, elfogadta a város közgyűlése, ebből az első 250 telepítése elkezdődött. A következő években 20-30 kilométernyi kerékpársáv kialakítása, illetve felfestése történik meg, ami nagy előrelépést jelent a biztonságos kerékpározás felé. A harmadik elem pedig azon utak áteresztőképességének növelése, ahol ez lehetséges: a Mártírok és a Seregélyesi út kereszteződésében történt bővítés jelentősen csökkentette a torlódást, mint ahogyan a Széchenyi és Horvát István utca kereszteződésében is kisebb a torlódás a bevezető utakon. Az Auchan-körfogalom bővítésének tervezése megkezdődött, s kezdeményezzük az Új Csóri úti körforgalom kétsávossá alakítását is. Ezért lesz fontos a déli összekötő út megépítése is, hiszen még kevesebb autó jön majd be a tágan vett belvárosba. Úgy tűnik, 2019-ben már a közbeszerzést írhatjuk ki az út megépítésére.

A Modern városok program talán legjobban várt eleme a multifunkcionális csarnok, az Alba Aréna. Ennek megvalósítására a kivitelező már megvan, de a tervezettnél drágább lesz a beruházás. Eldőlt már, hogy kap-e a város ehhez pluszpénzt a kormánytól?

– Egyelőre tárgyalásban vagyunk a kormánnyal a kérdésben: írjunk-e esetleg ki új közbeszerzést, hátha jön olcsóbb ajánlat. Ezzel kapcsolatban, látva az építőipar drágulásának ütemét, aggályaim vannak. Az is lehetséges, hogy műszaki tartalmat, elsősorban befogadóképességet csökkentünk. Nem lenne ellenünkre az utóbbi megoldás sem, amennyiben kiegészítő funkciókat, például egy újabb közösségi előadótér létrehozását, leegyszerűsítve egy „második színház” létrehozását is támogatná a kormányzat. A jégcsarnok biztosan megvalósul tehát, csak a hogyanja és a mérete még nem dőlt el.

Az Árpád-ház program esetében nem nagyon lehet látni az előrelépés nyomait.

– Három irányban van előrelépés: a volt Köztársaság mozi, azaz a kőtár és látogatóközpont engedélyes tervei elkészültek, a kiállítás terveinek befejezése is az utolsó fázisban van. 2019-ben megindul a közbeszerzés és a kivitelezés előkészítése, az építkezés már mindenki számára látható mozzanata lesz a programnak. A Királyi Sétához kapcsolódó jelek sétaút mentén történő telepítése is elkezdődhet. Az Aranybulla-emlékmű körül egy nagyon szép, közösségi térrendszer jön létre, ennek a terveit januárban lakossági fórumon is bemutatjuk. Előkészítés alatt van a nagyszabású Árpád-ház kiállítás is, amelyhez jövőre meg kell kezdeni a volt rendház épületének nagyon komoly felújítását. A nemzeti emlékhely méltó kialakítása érdekében véleményem szerint egy nemzetközi összetételű csapat felállítására lesz szükség, olyan szakemberekre, akik nemzetközi szinten már megbirkóztak hasonló feladatokkal.

Az elkészült Sóstói Stadion esetében fontos kérdés a fenntarthatóság, az, hogy a létesítmény eltartsa magát. Erre van esély?

– A stadion a város tulajdona, a Fehérvár FC pedig egyes részeit folyamatosan, más részeit meccsnapokon bérli. Az első hónapok tapasztalataiból kiindulva nagyságrendileg 400 millió forintba kerül az aréna éves működtetése, beleértve az összes munkabért és a rezsi költségeit. 250-300 millió folyik be éves szinten a klubtól az önkormányzat kasszájába, a maradék 100-150 milliót kell egyéb bérlőktől „beszerezni”. December közepéig 31 eseményt tartottak a stadionban, csak ebből 16 millió forint folyt be. A második-harmadik évben számításaink szerint már fedezni tudja a fenntartást a bevétel. A régi stadionra évente 120 milliót költöttünk, előállhat tehát az a helyzet, hogy az új létesítmény már az első évében is kevesebbe kerül a városnak, mint a régi, miközben létrejött egy 21. századi közösségi tér, és sikerült a védett Sóstót is megmenteni.

Mi volt 2018 legfontosabb székesfehérvári kulturális eseménye?

– Elindult az Alba Regia Szimfonikus Zenekar minősítési eljárása, s ha minden igaz, tavaszra várhatóan a topzenekarok közé kerül a fehérvári. Ez nemcsak minőségi elismerés és előrelépés, hanem jelentős állami támogatást is jelent 2020-tól. A Fehérvári Balett Színház létrehozása pedig ugyancsak nagy lépés. Jövőre már a Nemzeti Táncszínházzal közös produkció is várható, ami mutatja a székesfehérvári balett magas minőségét. A Királyi napok idején pedig – büszkeség, hogy – gyakorlatilag kitehettük volna a városjelző táblákra a „Megtelt” feliratot.

Fehérvár is indult a címért, de Veszprém lesz Európa kulturális fővárosa. Van-e a versenynek tanulsága?

– Gratulálok Veszprémnek, és jó munkát kívánok a felkészüléshez! Konklúzió talán az lehet, hogy más szerepfelfogással kerestek Európa kulturális fővárosát, mint amiben magam is hiszek, s mint amiként ezt a legelején életre hívták. Az én hitem szerint ugyanis Európa kulturális fővárosa attól igazán fontos egész Európa számra, hogy megmutatja saját történelmét, kulturális életét, mindennek a ma Európájában elfoglalt helyét, és ezt teszi össze más európai városok kultúrájával, büszkén megmutatva, hogy ezek a kultúrák egy közös gyökérről, a keresztény-zsidó kultúrkörből eredeztethetőek. Úgy tűnik, ezzel a felfogással nem lehetett Magyarországról nyernie egyetlen városnak sem.

Székesfehérvár fejlődési pályáját leginkább két döntés határozhatja meg. Az egyik, hogy Fehérvár lesz a honvédség fővárosa, a másik pedig az, hogy 2021-ben a megyeszékhely is házigazdája lesz az U21-es foci-Eb-nek.

– Az U21-es futball-Eb segítségével az idegenforgalom területén új lábai „nőhetnek” Székesfehérvárnak. Ehhez valóban újabb szállodai szobákra, éttermekre lesz szükség. Nagy lehetőség ez, ami fel sem merült volna, ha nem épül meg egy ilyen mérkőzések megrendezésére alkalmas stadion! A magyar katonák fővárosa Székesfehérvár lesz, amiként erről Benkő Tibor honvédelmi miniszter is beszélt: ez nemcsak az itt lévő parancsnokság súlyának növekedését jelenti, hanem igazi történelmi lépés a város történetében. Magasan kvalifikált, részben nemzetközi tiszti állomány érkezik Székesfehérvárra, másrészt egy olyan önálló lába lesz a város fejlődésének, ami nincs kiszolgáltatva a világpiac változásának. Ez pedig ritkán adatik meg egy városnak!

2019-ben lesznek a helyhatósági választások, mennyire lesz kampányköltségvetés a jövő évi?

– Egészen biztos, hogy a 2018-as rekord fejlesztési összeghez képest kisebb összeg megy jövőre fejlesztésekre, már emiatt sem lehet kampányköltségvetésről beszélni! A prioritások viszont nem változnak: folytatódik a Saára Gyula-program, minden városrészben épül út, járda, parkoló, s az intézményfelújítást jelentő Ybl-programot is folytatjuk. Ha mi nem készítünk választási költségvetést, bízom abban, hogy más sem pártpolitikai szempontból dönt majd erről a költségvetésről. Számos olyan elem is bekerül egyébként majd a büdzsébe, amelyeket az ellenzék is javasolt. Fehérvár politikai kultúrája az elmúlt egy évtizedben messze az ország fölé nőtt, bízom abban, hogy a jövő évi kampányban sem akarja ezt senki lerombolni!

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS