Már harmadik éve reagál minden hívásra a Csákvári Tűzoltó Egyesület

A 2018-as volt a harmadik olyan év, amikor a Csákvári Tűzoltó Egyesület minden egyes segélyhívásra, ami a területére érkezett, reagált. Az önkéntesek sokszor néhány percen belül ott vannak a helyszínen, és meg tudják kezdeni az életmentést, a kárelhárítást. A megyében ezzel kimagaslók.

– Kicsit tekintsünk vissza az elmúlt 140 évre is – az egyesület 1878-ban alakult –, amire szintén büszkék lehetünk, hiszen ennyi idő alatt egyszer sem szűnt meg, tehát jelenleg jogfolytonosan működik! Az igaz, hogy voltak olyan időszakok, amikor kisebb aktivitással tevékenykedett, de mindig működött – mondta Farkas Bozsik Gábor, a Csákvári Tűzoltó Egyesület parancsnoka, aki hivatásos tűzoltóként egyben a Székesfehérvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség tűzoltósági felügyelője. A parancsnok több mint 3 éve irányítja a csákvári önkéntesek munkáját, amelyet igyekezett új szellemiséggel és frissességgel megtölteni. Az egyesület nemcsak Csákváron, de Gánton is segít a tűzeseteknél és a műszaki mentésekben.

– Célként tűztem ki, hogy legyen egy olyan tűzoltó technikánk és felszerelésünk, amivel mindig tudunk vonulni. Tudni kell, hogy ez egy önkéntes tűzoltó-egyesület, amelyiknek nem kötelező kivonulnia minden esethez, de én szerettem volna elérni azt is, hogy olyan gárda álljon össze, amelynek tagjai komolyan gondolják a segítségnyújtást. Mára sikerült mind a kettőt megvalósítanunk – büszkélkedett Farkas Bozsik Gábor, aki azt is elmondta, évente 30-32 alkalommal vonulnak, ami havi szinten 2-3 esetet jelent. Munkájuk minden esetben óriási segítség, hiszen néhány percen belül a helyszínre érnek, ahol megkezdhetik a tűz oltását vagy az egyéb műveletet. A fehérvári tűzoltók vonulási ideje Csákvárra normális körülmények között 25-30 perc. Ez egy tűznél rengeteg idő.

Civil szervezetként ugyanakkor nem egyszerű az egyesület fenntartása, a többihez hasonlóan a csákvári tűzoltóknak is „kalapozni” – vagyis pályázni, adó 1 százalékokat gyűjteni – kell. Szerencsére azonban jó kapcsolatot ápolnak mind a gánti, mind pedig a csákvári önkormányzattal, és a katasztrófavédelem is támogatja őket pályázatokon keresztül. Így sikerült lecserélni a több mint 30 éves IFA tehergépkocsit egy használt, de valódi tűzoltóautóra, amit az elmúlt években megfelelően fel is tudtak szerelni.

– Jelenleg 37 tagunk van, ebből 12-14 fő vesz részt rendszeresen a vonulásokban, szertár- és eszköztakarításban. Tűzesetnél, műszaki mentésnél természetesen csak azok segíthetnek, akik megfelelnek az éves orvosi alkalmasságin, és elvégeztek egy tűzoltó alaptanfolyamot. Nekünk abban is szerencsénk van, hogy vannak olyan tagjaink, akiknek a munkájuk lehetővé teszi, hogy hét közben, munkaidőben is ki tudnak menni, ha úgy hozza a szükség. Akár egy ember is nagy segítség lehet, hogy csak mást ne mondjak, 4 ezer liter vizet képes kivinni a tűzoltóautóval – magyarázta a parancsnok, aki zárásként a számok nyelvére is lefordította a teljesítményt: 2017-ben 41, 2018-ban 29 eseményhez vonultak ki a csákvári önkéntesek.