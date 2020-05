Bírja a terhelést az újvárosi kórház

Fontos támaszpontja a megyei egészségügyi ellátásnak Székesfehérvár mellett Dunaújváros is – a körülményekről Mészáros Lajossal, a kórház főigazgatójával beszéltünk.

A főigazgatóhoz való kórházba jutásomat az előírásoknak megfelelően kötelező bejárati vizsgálat előzte meg, pontos útbaigazítással.

Mi mindent írt át a rendkívüli állapot a dunaújvárosi kórház életében abban az értelemben, hogy a térség egyik meghatározó egészségvédelmi és ellátó centruma Fejér megyében?

– Az egészségügyi veszélyhelyzet kihirdetését követően korlátoznunk kellett, illetve megszüntettük a tervezett, nem sürgős ellátási formákat és heteken keresztül kizárólag a sürgősségi és a járvány­ügyi ellátást végeztük. Ebben változás csak a múlt hét hétfőjétől (május 4-től) van. Nem azonnal, hanem fokozatos módosításokkal vezetjük vissza a tervezett ellátásokat. A kórház életében mindez azzal járt, hogy sok területen felszabadult munkaerő, sok területen pedig éppen, hogy nagyobb munkaigény merült fel. A járványügyi ellátás irányában nagyobb átcsoportosításokat hajtottunk végre. Központi utasításra a belső ágyszámokat is módosítottuk. Például a fertőzőosztály ágyszámait kiterjesztettük más szárnyakra is, ahol addig más ellátás folyt, és az intenzív kapacitást is fel kellett futtatni. Ez részben orvosigáz-, oxigénvételi helyek kiépítését jelentette, illetve a felszabadult helyekről olyan ágyak bevonását is, ahol már korábban volt orvosi gáz kiépítve. Ilyen például a műtőébredő. A műtéti tevékenység erősen lecsökkent, és ezeket az intenzív kapacitásokat át lehetett csoportosítani lélegeztetési igény kielégítésére.

Kijelenthető tehát, hogy a központi, operatív törzsi elvárásoknak megfelelően működik jelenleg a Szent Pantaleon Kórház?

– Kórházunk minden előírást és jelentési kötelezettséget teljesített és minden olyan belső intézkedést meghoztunk, hogy ezt az ellátási képességünket fent is tudjuk tartani. Ez fontos, hiszen nagy veszély ilyenkor, hogy a személyzet fertőződik/fertőződhet, kieshet a munkából. Nemcsak a betegek, hanem a kontaktok körében a karantén miatt is. Ez nagyon minimálisan érintette kórházunkat, aminek nagyon örülök, hogy így alakult.

Nyilván ön sem tudja elzárni magát a közösségi médiában zajló maszkok és egyéb mentesítők hiányát vizionáló véleményektől.

– Kérem, tekintsünk a valóságra! Minden védőfelszerelés a rendelkezésünkre áll. Köztudott, hogy katonai parancsnokokat is vezényeltek a kórházak élére, akik ezt nagyon szigorúan felügyelik: védőfelszerelések rendelését, beérkezését, felhasználását. Kórházunkban ez teljesen rendben megy, négyhetes készlet áll rendelkezésünkre, amit mindig pótolunk. Nyilván március közepén a patikákból a maszkkészlet szinte azonnal elfogyott, de sem hiányt, sem pánikot nem tapasztalok.

A vírushoz való viszonyunkban milyen állapottal jellemezhető a jelenlegi helyzet, ha a különböző vírusgörbéket nézzük?

– Nyugodtan mondjuk ki, kellő időben történtek a kormány intézkedései, sikerült ellaposítani a járványgörbét, nem került át extrém terhelés a kórházakra, így a dunaújvárosira sem. Voltak eseteink, és nemcsak a konkrét kimutatott esetek, de általában 30 körüli megfigyelt beteg van, akik tüdőgyulladással, típusos tünetekkel fekszenek itt és elvégezzük rajtuk a tesztet. Nem mindegyikük lesz pozitív, de már önmagában megterhelő az, hogy el kell őket különíteni. Ennek nagyobb helyigénye van és védőfelszerelést is kell biztosítani a dolgozóknak, melyet minden ellátás után cserélni kell, a folyosókon pedig extra fertőtlenítést kell végezni. Ez önmagában elég nagy terhelés egy kórháznak.

A privát életében hogyan csapódott le ez a mindenki életébe különleges helyzeteket parancsoló állapot?

– Számomra a megnövekedett munka, intézkedési és jelentési kötelezettségek pluszterhelést jelentenek, de a gyermekeimen is látom, hogy a megváltozott körülmények negatívan hatnak rájuk. Összességében különösebb zökkenők nélkül vészeljük át ezt az időszakot.

Müller Cecília országos tiszti főorvossal korábban is volt munkakapcsolata, egyben Fejér megyéhez kötődő szakember. Karakteresen munkabíró és felelősséget vállaló személyt ismerhettünk meg általa ismét?

– Meglátásom szerint az ő személyisége igazán jó hatással van a járvány menedzselésére. Az a megnyugtató kisugárzás, az a higgadtság, amit képvisel folyamatosan a sajtótájékoztatókon és azok a tanácsok, melyeket megfontoltan és átgondoltan úgy tudott nyújtani, hogy el is jutott az emberekhez, nagyban hozzájárult a járványgörbe ellaposításához. Közös munkakapcsolatom is van vele, többször is egyeztetünk telefonon hivatalos ügyekben és mindig maximális segítséget kapunk tőle. Kérjük az állampolgárokat, tartsanak ki, tartsák be az utasításokat és szépen, fokozatosan visszatér a hétköznapi élet.