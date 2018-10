Bélyegkiállítással indult a móri programsorozat

Bélyegekkel, képeslapokkal, tematikus összeállításokkal és mindezek szerelmeseivel telt meg a helyi régi községháza épülete csütörtök késő délután.

Mivel a nagyterem adott otthont az értékes, egyedülálló kiállításnak, ezért a folyosón köszöntötték Fenyves Péter polgármestert, Törő Gábor országgyűlési képviselőt, a kiállítás résztvevőit és a megjelenteket.

A kétnaposra tervezett eseményt Mór városa és a Magyar Posta támogatta egy-egy nappal. A Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége, a Wekerle Sándor Alapítvány és a Székesfehérvári Városi Bélyeggyűjtő Kör is szerepet vállalt a szervezésben, így október 4-től 7-ig látogatható a tárlat a Járási Hivatal termében.

Tóth-Bencze József hét éve munkálkodik azon, hogy megmutathassák a bélyegeket a városban. Többek közt az ő összeállítása is megtalálható az üveglappal fedett táblákon, melyben Mór elmúlt harmincnégy évét mutatja be, fényképekkel, újságkivágásokkal és – természetesen – bélyegekkel.

Tematikus, maximafilia, ifjúsági, nyitott, képeslap és egykeretes gyűjtemény osztályba sorolták a kiállítókat a II. rangú regionális tematikus bélyegkiállításon, melynek alkalmából személyes bélyeg, kisív, alkalmi boríték, alkalmi bélyegző, valamint reprint képeslapok is készültek.