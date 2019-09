Barbinak és Eszternek hobbija, hogy zöldebbé tegyék Székesfehérvárt

Kiegyensúlyozottak, szépek és tudatosan élnek. Ismerjék meg a két fehérvári lányt, akik nap nap után csempészik be az interneten keresztül otthonunkba a legjobb környezettudatos praktikákat.

Sándor Barbarával és Szakács Eszterrel az egyik együttműködő partnerüknél ültünk le egy asztalhoz beszélgetni a Csitáry uszodában. Ott, már teljesen természetes, hogy ha limonádét kér a vendég, nem tukmálják egyből a műanyag szívószálat. Hogy milyen út vezetett idáig, és miért köszönhetjük ezt nekik? A történet még csak most kezdődik…

Barbarának volt szerencséje testközelből megtapasztalni és megszeretni a természetet, állatokat, ugyanis egy tanyán nőtt fel. Számára teljesen természetes, hogy szereti és óvja a környezetet, ahol csak tudja. Egyetemi tanulmányai során, Erasmus keretében sikerült kijutnia Finnországba, ahol egy teljesen más kultúrával ismerkedhetett meg. Nagy hatással volt rá minden, amit ott tapasztalt, sokat tanult tőlük is a környezetvédelemről. Rendkívűl inspirálónak találta a finnek hozzáállását a természethez, bánásmódjukat az állatokhoz, ezért maradt szakmai gyakorlatra az északi országban. Barátnőjével, Eszterrel még a Hunyadi középiskolában ismerkedtek össze, hamar kiderült, hogy mindkettejük közös szenvedélye bolygónk megmentése, egy fentartható életmód kialakítása és megismertetése másokkal, a közösségi média pedig egy remek felületet biztosít nekik erre.

Eszter ifjúságsegítőnek tanult, 2018-ban pedig elkezdte a szociális munka szakot. Ezeken a területeken elvárás, hogy folyamatosan fejlessze személyiségét, ennek a folyamatnak a részeként bukkant rá a „zero waste” szemléletmódra. Ennek a módszernek az a lényege, hogy minél jobban csökkentsük a kukánkba kerülő szemetet. Eszter amúgy sem élt pazarló életmódot, nem szereti a feleslegesen megvett dolgokat, így hamar megtesztett neki ez a gondolkodás.

Az életmódváltás nem egyenlő a lemondással. Nem kell mindent azonnal eldobni, csak váltsuk le eszközeinket folyamatosan körnezettbarátra: tudatosság és türelem.

SzékesZöldvár története

A lányok között mindig is szó volt arról, hogy a közösségi médiát felhasználva, közösen gyártanának környezetvédelmi tartalmakat az internetre, körülbelül fél éve pedig sikeresen el is indították a népszerű közösségi oldalon a saját csatornájukat. Mindketten több európai országot is megjártak, rengeteg tapasztalattal és lelkesedéssel indultak hát neki ennek a hosszú útnak. Ismereteiket bővítik környezetvédelmi kihívások teljesítésével, internetről gyűjtütt információkkal. Igyekeznek minél többet olvasni a témában, tanulni a szakemberektől. Céljuk, hogy helyi szinten ösztönözzék az embereket egy tudatosabb, zöldebb élet- és gondolkodásmód irányába. Nem kell semmi radikális változásra gondolni, azt ők maguk sem preferálják. Türelem és kitartás mindennek a kulcsa.

Készítettek egy programot, aminek az a célja, hogy a fehérvári vállalkozásokat, vendéglátóhelyeket felkeresve, felajánlják segítségüket egy környezettudatos rendszer kialakítására. Azokkal, akik elfogadják, kezdődhet a munka. Sorra veszik, mik azok a kritikus pontok, ahol nem sikerül környezetkímélő módon eljárniuk: figyelembe veszik, hogy lehetne ezen változtatni, majd a helyhez igazodva, kitalálnak egyéb alternatívákat. Mindenki saját maga dönti el, kér e a segítségből, mi az amin szeretne és tud változtatni. A lányok nem erőltetnek semmit, csak a lehetőséget adják a vállalkozások kezébe. Együttműködői partnereik között így már számos, fehérváriak által gyakran látogatott, zöld gondolkodású helyet tarthatnak számon.

Videókon osztják meg tapasztalataikat!

Azt kérdeztük a lányoktól, hoztak e bármilyen áldozatot az életmódváltással. Egyöntetűen rázták a fejüket, nem érzik úgy, hogy bármilyen hátrányuk lenne ebből. A környezettudatos életmód nem a lemondásokról szól, hanem az alternatívákról. Ezenfelül sok mindent eltudunk készíteni saját magunknak is otthon: olcsóbban, mintha meg kellene vennünk a boltban.

Tudtad például, hogy a fogkrémes tubust nem hasznosítják újra? És azt, hogy a paszták egy jó része rengeteg kemikáliával van tele? Ha jót szeretnél a fogaidnak és a pénztárcádnak, elkészítheted saját magadnak is otthon! Hogy mire lesz szükséged? A lányok megmutattják:

Irány a piac, avagy próbáld meg beszerezni csomagolásmentesen!

A befőttes üvegek senki számára sem lehetnek idegenek, mind láttuk a nagymamáink spájzában sorakozni őket. Gondoltál már rá, hogy nem csak lekvár/befőtt kerülhet beléjük? Készíthetsz belőle ajándékot, elraktározhatsz benne fűszereket, száraz élelmiszereket. És ha már üveg, a csatos kivitelről se feledkezzünk meg. Még hasznosabb is, mint a befőtt, hiszen rendkívül jól zár, így folyékony halmazállapotú dolgok is kerülhetnek bele: mondjuk leves. Így kiválthatod a káros, műanyag ételhordókat is.

Mivel a nagyobb áruházakban többnyire csomagoltan tudjuk beszerezni a szükséges termékeket, így érdemes végiggondolni, mik azok a dolgok, amiket megtudunk venni csomagolásmentesen is. A legtöbb háztartásunkba szökséges élelmiszert beszerezhetjük a piacon, méghozzá a saját kis dobozainkba, csatos üvegeinkbe, vászonzsákjainkba.

Új ruhákra van szükséged? Nézz be egy (vagy több) turkálóba. Nem kell idegenkedni tőlük, számtalanszor lehet belebotlani olyan darabokba, amikben még rajta a címke is. És ha már ruhák: spórolhatsz a vegyszeren is. Hogyan? Ha elfogyott az öblítő, mosószer, ne vedd őket újra! Keress egyéb alternatívákat a ruhák tisztítására is. Az ecet és szódabikarbóna rengeteg területen felhasználható és környezetbarát. Ha az illatok miatt aggósz, ne tedd! Erre vannak az illóolajok.

A környezetnek és a bőrödnek is jót teszel azzal, ha tusfürdőidet szappanra cseréled. Persze lehet, hogy eleinte kísérletezni kell, mert valamelyik nem válik be, de ez mindennel így van.

Elképzelések a jövőröl

Barbi és Eszti célja elsősorban a közösség építése, nevelése: Fehérvár zöldebbé tétele. Nem valami „ősasszonyoknak” kell őket elképzelni, a mai világgal lépést tartó, vérbeli 21. századi lányokról beszélünk. Idővel szeretnék webshopon keresztül és helyi együtt működő szervezeteknél, partnereiknél árulni saját termékeiket.

