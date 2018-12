Mutatjuk az év utolsó fehérvári közgyűlésének legfontosabb pontjait

Harmincnyolc napirendi pontja volt az idei utolsó közgyűlésnek, amely alapvetően jó hangulatban zajlott.

Ezt ne hagyja ki! Ünnepi menüsor a magyar konyha szerelmeseinek

Ünnepi eseménnyel kezdődött a közgyűlés: Kulbertné Virág Zsuzsannának, a Hosszúsétatéri Óvoda igazgatójának nyugdíjba vonulása alkalmából az emberi erőforrások minisztere Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetést adományozott, amelyet Cser-Palkovics András polgármester adott át.

A napirendi pontok között számos fejlesztés szerepelt, közöttük a Székesfehérvári Szennyvíztisztító Telep biogáz vonalának fejlesztése, amely európai uniós forrásból, 1,2 milliárd forintból létrejövő jelentős környezetvédelmi beruházás lesz. Az újszerű technológia megvalósulásával több tízmillió forintos megtakarítás érhető majd el.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Érvényes és eredményes lett a vadmadárkórház kivitelezésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás, így jövő év elején elindulhat a munka.

Döntöttek még az idei költségvetés módosításáról, és azzal, hogy elfogadta a közgyűlés az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletet, már a jövő évi költségvetést is elkezdték írni. Ez érinti többek között a város január–február hónapra eső városüzemeltetési és fejlesztési feladatait is, amelyre mintegy egymilliárd forintot biztosított a közgyűlés, benne utak, járdák, parkolók karbantartására, üzemeltetésére és felújítására. Ezzel folytatódik az a program, amely az elkövetkezendő években a különböző városrészek közlekedésének fejlesztését, valamint az ott élők életminőségének javítását tűzte ki célul.

Az ugyancsak elfogadott egészségfejlesztési terv kapcsán Márton Roland szocialista képviselő hangsúlyozta, elkötelezett abban, hogy létrejöjjön egy kifejezetten fehérvári lakosokat fogadó diagnosztikai központ, ahol a CT- és az MRI-vizsgálatok mellett lehetőség lenne modern, ultrahangos érrendszeri vizsgálatok elvégzésére is, hogy ne kelljen még súlyos esetekben is akár 6–9 hónapot várni egy diagnosztikai vizsgálatra, amely miatt tolódik a kezelés megkezdése, és ez akár a beteg életébe is kerülhet. A képviselő szerint a diagnosztikai centrum körülbelül 1,5 milliárd forintos beruházásból megvalósítható lenne, és a város rendelkezik is a szükséges forrással.

Bozai István városgondnok az egyórás ingyenes parkolási lehetőséggel kapcsolatos harmadik és negyedik negyedéves tapasztalatokról beszélt. Elmondta, a kezdeményezés népszerűnek bizonyult, és ezzel a lehetőséggel mintegy 29 millió forint maradt a fehérvári autósok zsebében. Számítások szerint ez az összeg jövőre akár az 50 millió forintot is elérheti.

Az Aranybulla-emlékmű és környezete helyreállításával kapcsolatos intézkedésként egy közel 12 hektáros terület megvásárlásáról, illetve kisajátításáról döntött a közgyűlés, amelyen a 2022-ben esedékes 800. évforduló megünneplésére méltó szabadidőparkot terveznek létrehozni.

A közgyűlést követően Cser-Palkovics András polgármester elmondta, az elmúlt napok közéleti eseményeinek fényében példaértékűnek tekinthető, ahogy Székesfehérvár közgyűlése a pénteki napon együttműködve, gyorsan, hatékonyan és jó hangulatban dolgozott.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS