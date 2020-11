Az értékek megőrzésének fontosságára hívta fel a figyelmet Soltész Miklós Pázmándon

A pázmándi templom megmentésében, felújításában is szerepet játszó Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára érkezett a településre vasárnap reggel. Szentmisére jött, épp abba a templomba, amelynek tornyát a segítségével sikerült felújítani.

A pázmándi – Árpád korabeli alapokkal rendelkező – templom vasárnap délelőtti vendége volt Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, aki, mint kiderült, évek óta szívén viseli a helyi templom sorsát, s megmentésében is nagy szerepet vállalt. Virányiné Reichenbach Mónika polgármester erről mesélt:

– 2011-ben az oroszlányi földrengés kihatott a településre is – emlékezik vissza a nem is olyan régmúlt időkre a település vezetője, rátérve a templomot érintő folyamatokra: – Ekkor a falakon kezdtek megjelenni azok a komolyabb repedések, amelyek szélesedését ezek után már nem lehetett megállítani. A statikai szakvélemények alátámasztották, hogy azonnali beavatkozás szükséges. Meg kellett menteni a templomot.

Speciális koszorúszerkezet készült a templomra, ám az akkori pályázat majd 10 millió forintja kevésnek bizonyult. Az egyházmegye egészítette ki a költségekre a támogatást, amelyhez csatlakozott Konkoly László és Konkolyné Galamb Tünde, Pázmánd díszpolgárai, a helyi katolikus közösség éltetői is. A házaspár hatalmas adománya révén a teljes templomhomlokzat elkészült, a torony kivételével. Soltész Miklós államtitkár ekkor kapcsolódott be a történetbe: támogatásával készült el a torony. Ám a helyi plébános, Tallér Krisztián szerint van még mit fejleszteni. A következő megvalósítandó terv a villamos hálózat fejlesztése. A vasárnapi szentmisén erről, de sok egyébről is szó esett az államtitkár beszédében:

– Külön szeretném megköszönni Krisztián atya hűségét, hiszen féltucatnyi falunak a plébánosaként kell helytállnia, sok épület, lélek, ember van rábízva – mondta Soltész Miklós kérve a pázmándiakat, hogy támogassák a plébános tevékenységét. Mindemellett megköszönte a polgármester asszony munkáját is, aki segített a támogatások koordinálásában, melynek köszönhetően a templom megújulhatott. A gyerekek kapcsán pedig hozzáfűzte: reményei szerint ők viszik majd tovább a hitet: – Amikor az Úr Jézus Szent Péterre rábízta az egyházát, azt mondta neki, hogy te vagy az a kőszikla, amire érdemes és fogunk is építkezni. S annyira megdöbbentő az a rész a Szentírásban, amikor ez a kőszikla is megtanult remegni, amikor az Úr Jézus szenvedése történt, akkor ő is félelmet érzett. Egy időre elhagyta, egy időre meg is tagadta az urat, és mégis, ez a kőszikla áll kétezer év óta. S ezen a kősziklán a kereszténység kifele is, nem csak a hívőknek, hanem mindenkinek szerte a világon nagyon sok üzenetet közvetít. Az egyik ilyen üzenet a szeretetre és békességre törekvés, a másik pedig a kultúra, művészet, építészet különböző korokban való megjelenítésének közvetítése, amely egyedülálló bármely vallás, izmus vagy közösség tekintetében. Kereszténységünket ez jellemzi. Amit kétezer év óta meg kell élnie a kereszténységnek, hogy a szeretetre, békességre való törekvés ellenében sokszor az üldöztetés és a pusztítás várt rá. Gondolhatunk akár arra, hogy itt minket, magyarokat is, hány évtizeden, évszázadon keresztül üldöztek, s mégis itt vagyunk. A válasz továbbra is a békesség és a szeretet – fogalmazott, majd pedig hozzátette: mint ahogy válasz a pusztításra, hogy a kultúra, melyet a kereszténység közvetít, megőrzi a régmúlt alkotásait és továbbadja a jelennek az értékeit. Így történt ez Pázmándon is – tette hozzá, kiemelve, hogy a török kori pusztítás után nem csak az Árpád-kori alapokat hagyták meg, de az akkori köveket is felhasználták az újjáépítés során. Majd pedig kitért a mostani megújulásra is, köszönetet mondott a támogatóknak, az egyháznak és a kormányzatnak azért, hogy a külső és a szerkezet is megújulhatott. – Válaszunk a pusztításra, hogy megőrizzük azokat az értékeket, amelyeket elődeink hagytak ránk. Egy ilyen környezet pedig, mint a pázmándi, ez még inkább kötelez. Ahogy látom a templom belsejét, van még közös munkánk – e gondolatokkal fejezte be köszöntőjét az államtitkár.