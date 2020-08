Az egykor Lepsény körüli majoroknak és az ott élő embereknek állít emléket a kiállítás

Kőkútpuszta, Rikipuszta, Hlatky tanya, Zámbó tanya, „Kádár” Kovács tanya, Falkay-kastély (tanya) – mára mind csak emlék.

A régi kisvasút dombóvári vonala mellett feküdt egykor Kőkútpuszta. A második katonai felmérés már tartalmazta a pusztán lévő kastélyt és a körülötte lévő gazdaságot. Az 1800-as évek elején a Rábai család tulajdona volt. Ebből a korból van egy írásos emlékünk, amelyben említik, hogy 1807-ben egy kőkereszt állt a területén, melyet a katolikusok állítottak. A terület később gazdát cserélt, és a Purglyak tulajdonába került. 1855-ben Kőkúton született Purgly Sándor, aki az 1900-as évek elején Szabadka, majd Baja, végül Bács-Bodrog és Zombor főispánja lett. 1917-ben nyugdíjba vonult, 1925-ben Budapesten halt meg, Lepsényben temették el. A helyi hagyomány szerint Medgyaszay Vince temette el, és a temetésén részt vett Horthy Miklós kormányzó is. (Horthy felesége, Purgly Magdolna a lepsényi Purglyakkal unokatestvéri viszonyban állt.)

Soha ne merüljön a feledés homályába a pusztai élet

1920–1921 körül a Purgly­ak­tól Bartha János tulajdonába került Kőkút. Bartha uraság egy mintagazdaságot ­alakított ki a már meglévő birtokból. Kastélyának két tornya volt, a kastély körül gazdasági épületek és cselédházak álltak. Volt itt minden: méhészet, gyümölcs­aszaló, kovácsműhely, juhok, sertések, szarvasmarhák, lovak, rengeteg baromfi, valamint jó minőségű termőföld. A második világháborúban a bombázásokat megúszta a kastély, de 1945 után az uraságnak el kellett hagynia birtokát.

A Polgárdi-Ipartelepen lévő idősek otthonában halt meg.

Kőkútpuszta halálos ítéletét 1982-ben mondták ki. Az akkori téeszelnök, a helyi párttitkár és a tanácselnök bontási engedélyt adott ki a még meglévő kastélyra és juhakolra.

A kastély sorsa ezzel megpecsételődött, az elbontott téglákból számos ház épült fel ezt követően Lepsényben és Mezőszentgyörgyön. Tárgyi emlékek szinte alig maradtak fenn. Mutatóban van két monogramos téglánk (B betű és rajta korona), amely valószínűleg Polgárdiról származik, a Batthyányak téglaüzeméből. Előkerült a kastély bronzkopogtatója, kissé hiányos állapotban.

A kiállításon látható egy Zsolnay monogramos kályhacsempe-töredék, és két normál méretű cserépkályhacsempe. Az egyik csempe barna színű, és a kályha talapzata volt. Szerencsére a gyártó cég neve is bele volt égetve. Ez alapján kinyomoztuk, létezik-e egyáltalán ez a németországi cég. Miután meggyőződtünk róla, levelet írtunk nekik, s ők válaszlevelükben megírták, hogy az üzemet a második világháborúban lebombázták, de a megmaradt iratok szerint elküldték a valószínűleg Kőkúton lévő cserépkályha rajzát. A kastélyról az utolsó tanyagazda (ispán), Kiss István fia, Márton készített egy rajzot gyermekkori emlékei alapján.

A másik puszta Kőkúttal átellenben feküdt. Rikipuszta az egykori térképek tanúsága szerint csak valamikor az 1850-es éveket követően alakult ki, és a Nádasdyak tulajdonát képezte. Itt nem volt kastély, csak régi, hosszú parasztházak, melyekben egyszerre több család is lakott. Volt több gazdasági épület, és Enying felőli csücskében állt a tanyagazda (intéző) háza. Az 1950-es években Séder József volt itt a tanya intézője. Riki teljesen önellátásra rendezkedett be. Mindent megtermeltek: gabonát, gyümölcsöt, zöldségféléket, rengeteg háziállatot tartottak. Volt egy homokfutójuk is, a klaptika. Ezzel fuvarozta Séder a pusztaiakat a vasárnapi misére. A pusztáról több tucat fénykép maradt fenn: ezeken meg­elevenedik az 1950-es évek első fele. A családok nagycsaládokként éltek, egyszerű, takaros kis házak előtt fényképezkedtek, de tárgyi emlék egyetlenegy sem került elő.

Az 1970-es évektől kezdve az Enyingi Állami Gazdaság használta a területet.

A lakókat kiköltöztették, a házakat elbontották és beszántották. Ha most kimennénk az egykori puszta területére, csak nagy nehézségek árán tudnánk megmondani, pontosan hol is feküdt. Az utolsó tégladarabot, vasszeget is kiszedték a földből. Séder József lánya, Lauferné Séder Margit Nagyigmándról érkezett Lepsénybe, s 161 fényképet adott ajándékba a könyvtárnak, szabad felhasználásra. Mint mondta, ezzel célja, hogy megmaradjon az emlékezetben Rikipuszta. Azt mondják, most vagyunk a huszonnegyedik órában, még megmenthetők a múlt fellelhető emlékei. Jómagam úgy tartom, átléptük ezt a határt, és lassan már csak szélmalomharcnak tűnik az egy ember­öltővel ezelőtt még mindenki előtt ismert puszták, tanyák, kastélyok életének megismerése és megörökítése. A megkezdett munkát azonban tovább folytatjuk.