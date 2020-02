Az abai ivóvízrendszer az összeomlás szélén?

Mikula Lajos polgármester múlt pénteken „Abai ivóvíz, arzén, nitrát, csecsemők” címmel helyezett el posztot a település közösségi oldalán.

Ütős bejegyzésében a polgármester arról tudósít, az önkormányzat megkapta azt a tájékoztató levelet a Fejérvíztől, amelyet az abai ivóvízellátás problémáinak összegzésére kért. Eszerint noha a Fejérvíz folyamatosan ellenőrzi a vízminőséget és mindent megtesz a nitrifi káció megakadályozására, az „abai szolgáltatott ivóvíz fogyasztása nagyon magas kockázatú”. A településen jelenleg üzemelő víztisztítóművel ugyanis nem biztosítható folyamatosan az ivóvízben az ammónium és a nitrit határérték alatti mennyisége. Ám az abai kutak vízében (szerencsére) csak határérték körüli az arzéntartalom – mert „a szűrők nem arzénmentesítésre készültek, így annak csak egy részét tudják visszatartani”. A Fejérvíz szakemberei a legnagyobb veszélyt jelentő nitrifi káció megelőzésére a kisebb fogyasztású időszakban csak a kisebb ammóniatartalmú kutakat üzemeltetik, és a tisztított vízhez klórdioxidot adagolnak. De meddig mehet ez így?

Pánikra semmi ok!

Megkerestük Aba jelenlegi és volt polgármesterét éppúgy, mint a Fejérvíz Zrt. üzemeltetési főmérnökét és a Nemzeti Fejlesztési Programirodát (NFP), hogy a helyzetről átfogó képet alkothassunk. Ami biztos: az abai ivóvízminőség problémája évek óta ismert. Ezért 2016. június 15-ével az NFP útjára bocsátotta azt a „minőségjavító” projektet, amelyben 166,5 millió forintot, a becsült költségek 90 százalékát különítette el új víztisztítómű létrehozására. A projekt leírása az NFP honlapján elérhető. E szerint az új abai víztisztítóműnek 2018. december 31-ével kellett volna üzembe állnia. Ám, miközben megyeszerte számos település víztisztítóműve épült újjá, Abán az elmúlt 3,5 évben nem történt előrelépés. Az NFP-től megkérdeztük: mi akasztotta meg a projektet, továbbá hogy mikorra várható a kivitelezés befejezése. Mihelyst választ kapunk, természetesen beszámolunk róla.

Kossa Lajos korábbi polgármester elmondta: az NFP-től az önkormányzat havonta kapott jelentést a projekt előrehaladásáról. A legutolsó szerint, amely 2019 októberében még hozzá futott be, a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzés volt folyamatban. Mint elmondta, érzékelte, hogy a projekt „megcsúszott”, de ezzel kapcsolatban úgy vélte, „a programirodánál pattog a labda”. Ugyanakkor azt is kijelentette: a Fejérvíz friss tájékoztatása (amelyet nem olvasott) szerinte nem tartalmazhat semmiféle újdonságot és nem jelentheti azt, hogy a vízzel gond van.

Staudt István, a Fejérvíz Zrt. üzemeltetési főmérnöke egyrészről elmondta: pánikra valóban semmi ok, a vízminőséget folyamatosan ellenőrzik a hatóságok, a helyzetet pedig kézben tartják. Ha kell, a veszélyeztetett korcsoportnak (kisgyermekek) külön szállítanak vizet. Ugyanakkor a jelenlegi rendszer az összeomlás határán van. Ki tudja, meddig tart ki. A két szűrő közül már csak az egyik működik, de az sem javítható. A korrózió szétszedte, nincs mihez hegeszteni, így a rajta legutóbb keletkezett lyukat már egy fadugóval tömítették be. Ha ez a szűrő is tönkremegy, akkor lesz vészhelyzet.

Mikula Lajos polgármester, aki ezt a pillanatot nem szívesen várná ki tétlenül, kérdésünkre megismételte: számára érthetetlen, hogy ebben a különösen indokolt, egészségügyi és ellátásbiztonsági veszélyt jelentő helyzetben miért nem kezdődött még meg a beruházás. Miközben a pénz megvan rá, és az engedélyek is rendelkezésre állnak. Mint elmondta, tudomása szerint az NFP időközben a közbeszerzést lebonyolította, a kivitelezőt kiválasztották. A polgármester így maga is levelet írt az NFP ügyvezetőjének, hogy a csúszás okairól tájékoztatást kérjen. Várja a választ, ahogy mi is.