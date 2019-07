Alattomos betegség a zsírmáj

Divatos téma lett az utóbbi időben a zsírmáj, amelyre építve egyre több hirdetés is megjelenik a világhálón. Valójában mit takar ez a betegség, miért alakul ki és milyen további problémákat okozhat? Erről kérdezte az Életmódi Izbéki Ferenc belgyógyászt, gasztroenterológust, a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház osztályvezető főorvosát.

– A betegséget nem divatnak mondanám, inkább arról van szó, hogy egyre gyakrabban találkozunk vele, ezért kerül egyre gyakrabban elő a téma szinte mindenhol. Azonban mivel nem egy ártalmatlan jelenségről van szó, ezért valóban foglalkoznunk kell vele. 30 évvel ezelőtt azt mondta az orvostársadalom, azért beteg, zsíros valakinek a mája, mert sokat iszik. Ám idővel kiderült, létezik a nem alkohol okozta zsírmáj is – kezdte a professzor, aki elmondta, a zsírmáj elsődleges oka valóban az alkohol, de ma már tudják, hogy emellett számos más olyan tényező van, ami a nem alkoholos szteatózis hepatitisz kialakulásához vezethet.

Európában 20-50, Afrikában viszont csak 10 százalék az előfordulása

A zsírmáj egyik súlyos következménye a betegek egy részénél a májzsugorodás, amely májátültetést tehet szükségessé. Ezek száma is jelentősen megnőtt az utóbbi években. Az USA-ban például a májtranszplantációk leggyakoribb oka a zsírmáj következtében kialakuló májzsugor. A másik súlyos következmény a májrák, illetve a szív- és érrendszeri betegségek is összefüggésben állhatnak a zsírmájjal. Ezek nyilván nem egyik napról a másikra alakulnak ki, hanem több évtized alatt. A veszély abban rejlik, hogy a zsírmájnak nincsenek olyan különösebb jelei, tünetei, amelyek felhívnák az érintett figyelmét a betegségre, így az, mivel nem tud róla, nem is foglalkozik a problémával. Márpedig a zsírmáj előfordulása igen gyakori: az európai népesség mintegy 30 százaléka érintett. A fejlett nyugati országokban ez a szám 20-50 százalék, ezen belül az elhízottak körében az arány a 80 százalékot is eléri. Ugyanez a szám Afrikában csak 10 százalék körül mozog. Ebből mindjárt arra is lehet következtetni, hogy egy újabb civilizációs betegséggel állunk szemben, ami a táplálkozási szokásainkkal függ össze. Ezt a főorvos is megerősítette.

– A zsírmáj kialakulásának egyik fő oka a túltáplálkozás: túl sok felesleges kalóriát viszünk be, ami elhízáshoz vezet. Innen egy lépés a kettes típusú cukorbetegség kialakulása. A cukorbetegek körében már 90 százalékos a zsírmáj előfordulásának aránya – magyarázta a szakember. De hogyan alakul ki a zsírmáj? Ősi, genetikailag kódolt folyamat, hogy a túlélés érdekében a felesleges táplálékot a szervezet elraktározza. Az elzsírosodás miatt azonban a májsejt könnyebben elpusztul, ami hosszabb távon a máj kötőszöveti felhalmozódásához vezet, ennek a végeredménye pedig májzsugor lehet. Az elhízás mellett a kockázati tényezők közé tartozik többek között a magas vérzsírszint, az idült hasnyálmirigy-gyulladás, illetve más emésztőszervi betegségek miatti felszívódási problémák. Másodlagos zsírmájat okoz a krónikus C vírus okozta májgyulladás is, de ezt ma már gyógyszeresen jól lehet kezelni.

– A betegség csendes, alattomos, mivel nincsenek tünetei. Diagnosztizálni leginkább ultrahangos vizsgálattal lehet, amire ma már egyszerűen el lehet jutni. Ami pedig a megelőzést illeti: kerülni kell a túlzott alkoholfogyasztást, ha ismert problémáink, betegségeink vannak – mint magas vérzsírszint, inzulinrezisztencia, kettes típusú cukorbetegség, magas vérnyomás –, azokat megfelelő kezeléssel karban kell tartani. Túlsúly esetén pedig életmódot kell váltani és nem villámkúrákat csinálni, hanem dietetikus segítségével lassabb, de tartós súlyleadást elérni – fogalmazott Izbéki Ferenc.