A természetről tanítanak – A vadászkamara oktatási központjával gazdagodott Székesfehérvár

Újabb fontos oktatási központtal gazdagodott a város. Az Országos Magyar Vadászkamara Fejér Megyei Területi Szervezete várja mostantól oktatótermében a fehérvári iskolásokat, akár osztályfőnöki, akár környezetismeret-óra keretében. Varázslatos élővilágunkkal ismertetik meg a szak­emberek a gyerekeket.

Az Országos Magyar Vadászkamara Fejér Megyei Területi Szervezete oktatási központot hozott létre Székesfehérváron, valamivel több mint 50 millió forintból. A Zámoly utca 47. szám alatt kapott helyet a központ, mely az Ismerd meg a vadászokat program keretében valósulhatott meg. Pályázati támogatással finanszírozhatták meg az eszközfejlesztést, a költségek fennmaradó részét pedig az Országos Magyar Vadászkamara központi alapjából, valamint a megyei szervezet megtakarításaiból fedezték – mondta a Fejér Megyei Hírlapnak az oktatási központ ünnepélyes átadóján Pechtol Lajos, a kamara megyei titkára. A megnyitóra természetesen már gyermekcsoport is érkezett, akikhez Méhes Lajos, a kamara elnöke is szólt:

– A mai világban, ahol az internet és a média határozza meg a gyerekek életét, mindenképpen fontos, hogyan olyan helyen oktassuk őket, ahol megfelelő szemléltetőeszközök állnak rendelkezésre, s amelyekkel szinte a valóságot mutathatjuk meg. Ettől talán kedvet kapnak ahhoz is, hogy kimenjenek a természetbe, és talán ennek köszönhetően megváltozhat a gondolkodásmódjuk s közelebb kerülnek a természethez – mondta az elnök, kiemelve, hogy az oktatási központ megnyitásával nemcsak a Fejér megyei vadászok, a kamara, de Székesfehérvár is gazdagodott, hiszen a város gyermekeinek oktatását színesíti. Pálffy Károly, a Fejér Megyei Közgyűlés alelnöke is üdvözölte a projekt megvalósulását, kiemelve, na­gyon örül annak, hogy elsőként Fejér megyében valósulhatott meg egy ilyen oktatási központ. – A gyermekek nevelésén keresztül tudjuk igazán a társadalmat befolyásolni és a természethez minél közelebb vinni – mondta.

A projekt igen rövid idő alatt, alig fél év elteltével valósult meg, az országos cél pedig az, hogy hasonló központok később máshol is létrejöhessenek. A fehérvári központban az oktatás térítésmentes, az iskolák, csoportok jelentkezését várják. A kamara együttműködési megállapodás keretében fogadja a diákokat – hat­éves kortól –, meghatározott időközönként. Akár osztályfőnöki, akár környezetismeret-­óra keretében, ugyanis egy tematikus foglalkozás éppen 45 percig tart. A betérők az oktatóterem falán csodálatos természetképet és állatokat ábrázoló falfestményt is láthatnak, Prihoda Judit alkotását, melyet Lengyel Imre preparátor munkái egészítenek ki.