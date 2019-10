A teljes vidéki élet modelljét vallja Zólyomi Tamás

Zólyomi Tamás szerint előbb-utóbb elérkezik az a pillanat életünkbe, hogy közösségünkért társadalmi szerepet vállaljunk. Neki most jött el az ideje. A Fidesz–KDNP támogatással induló polgármesterjelölt a személyes kapcsolatokban hisz, a kézfogásokkal megpecsételt találkozásokban.

A tősgyökeres etyeki Zólyomi Tamás építési vállalkozó húszévesen, huszonegy éve alapította meg szüleivel a cégét. Nagyapja nyomdokaiba lépett, mondja, aki kőművesként sok házat épített a községben és a környéken. A mesterember gyermekeit taníttatta, fia a helyi szőlészeti gazdaság vezetője volt, lánya postamester – gyors „albumot” készítünk a többnyire református családról. Etyeken a német gyökerek mindig szóba jönnek, Zólyomiéknál az édesanya érkezett Ercsiből a sváb többségű községnek számító faluba, ő hozta a dunai németekkel számon tartott vonalat. A fiúnak a szorgalom az első megemlítendő, ha az ősökről, szülőkről esik szó. Munkájában öröme telik, vállalkozása stabil, egy nyolcéves kisfiú édesapja. Nem titkolja, felkérésre vállalta el a megméretést a Fidesz–KDNP támogatottjaként, nem pártpolitikai okokból elsősorban.

– Az elvi-politikai értékrendem természetesen jelzi a vállalásom, de én etyekiként gondoltam úgy, hogy ha lehetőséget kapok, akkor mindent megteszek a további fejlődéséért – fogalmaz egyértelműen.

– Kényelmes és jó életem van, s tudatában vagyok annak, hogy a községi vezetői feladatok, az ilyen mértékű közösségi szerepvállalás sok lemondással és fáradsággal jár. Ám etyeki lokálpatriótaként nekem Etyek a világ közepe, s ezek nem csak szavak.

A nagyközség az elmúlt években másfél milliárd forintnál több fejlesztési támogatásban részesült. Miként lehet ezt felülmúlni? Mi az út folytatása Zólyomi Tamás szerint? Szemléletét műszaki menedzseri és mérnök-tanári végzettsége alapozta meg.

– Nagyon büszke vagyok sokadmagammal az eredményeinkre, a Pannónia Szíve Program sikereire, a kormányzati támogatásokra mind anyagi, mind szellemi értelemben. Én személy szerint azt szeretném, ha közvetlenül a lakosság életében is változások következnének. Az általános iskolánk elképesztően rossz állapotban van, s úgy vélem, hogy az iskola a legfontosabb szellemi központ is egy településen. Az első egy új iskola felépítése, s utána következik minden más. Utak, járdák, új egészségház, s egy sportcsarnok is régi álom. Nemrégiben elvállaltam az Etyek SE elnökségét, egyhangú szavazás nyomán. Mintegy háromszázmillió forint áll rendelkezésre és a telek az új sportcsarnok építésére.

– Én egy személyben nem vagyok tényező, bár képes vagyok harcolni, dolgozni, küzdeni a fontos célokért, s a velem induló jelöltek ezt ugyanígy gondolják.

A meglévő közösségek erősítését említi terve részeként, Etyeken markáns kisközösségek, civil szervezetek élnek, működnek. Speciális a helyzete, fekvésénél fogva: Fejér megye északi csücskében, jellemzően budapesti kötődésekkel, kapcsolatokkal. Zólyomi Tamás a „vidék teljes modelljében” gondolkodik, nem utolsósorban a reggeli dugók, a hosszú utazások miatt, amelyek „őrületbe kergetik” a lakókat, mondja.

– A lakosság nagy része – régiek és újak – éppen a vidéki élet miatt szereti Etyeket, az ő fejükkel gondolkodom, amikor azt képzelem: Etyekben rengeteg lehetőség rejlik. Bölcsőde, óvoda, új általános iskola, egy középiskola alapítása s további munkahelyek teremtése nyomán többen maradhatnának helyben napi szinten is. Az idén az ötvenöt leendő első osztályosból huszonhetet írattak be csupán az itteni iskolába. Dávid-majorban is óriási lehetőséget látok: a jelenlegi földút helyett aszfaltutat építenénk a major és a falu között, továbbá megszélesítenénk a majortól a herceghalmi vasútállomásig, ahol biztonságos parkolóban állhatnának az autók. Így Etyekről forgalmi dugók nélkül lehetne Budapestet olcsón, tömegközlekedéssel megközelíteni. Ezzel Dávid-major etyeki kapcsolata is 21. századivá válna. E tervekben én egyetlen láncszemként, de igazi elszántsággal működnék közre.