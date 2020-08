A hulladékgazdálkodási cégek mindenre felkészültek

Egy esetleges második koronavírus-hullám, egy újabb járványhelyzet esetén sem kell félni attól, hogy a háztartásokban összegyűlő szemetet nem szállítják el. Többek között erről beszélt lapunknak a Depónia Nonprofit Kft. és a Vertikál Nonprofit Zrt., a megye két nagy hulladékgazdálkodási cége, amelyek szükség esetére rendelkeznek megfelelő tervekkel.

A Vertikál országosan számos, Fejér megyében öt térségben lát el hulladékgazdálkodási feladatokat. Ahogy azt a cégtől megtudtuk, a koronavírus első hulláma komoly kihívásokat jelentett számukra, ugyanakkor számos tapasztalatot is szereztek. Mára a Vertikál felkészült a koronavírus második hullámára, a szükséges intézkedések megtételére.

– A tavaszi tapasztalatok alapján egy második koronavírus-járvány esetén azonnal tudunk reagálni. A szállítást, telepvezetést és ügyfélszolgálatot ellátó kollégáink is tevékenységhez igazodó intézkedési és cselekvési tervvel rendelkeznek. Fertőződés esetén sem merülhet fel hiány a feladatellátáshoz szükséges munkaerő kapcsán, ezért a védekezéshez szükséges eszközöket folyamatosan biztosítjuk. Olyan megoldásokat dolgoztunk ki, melyek mellett a munkahelyeket megőrizzük, és nem várt esemény esetén is képesek vagyunk biztosítani a szolgáltatást – nyilatkozta lapunknak a Vertikál Nonprofit Zrt.

– A rendkívüli időszakban is a megszokott rend szerint végeztük a hulladékszállítást. Természetesen mi is igyekeztünk a legszélsőségesebb helyzetre is felkészülni. Elsődlegesen azt tartottuk szem előtt, hogy közegészségügyi szempontból a leglényegesebb, háztartásokban keletkezett hulladékot, bármi áron elszállítsuk. A vegyes települési hulladékot akkor is elvittük volna, ha netán a járvány miatt a kapacitásaink csökkentésére kényszerültünk volna. A legrosszabb forgatókönyv szerencsére nem következett be – mondta Polónyi Dóra, a Depónia pr vezetője.

A székesfehérvári székhelyű társaság is védőeszközökkel, valamint több intézkedéssel védte és védi dolgozóit. Ezért függesztették fel tavasszal többek között a személyes ügyfélszolgálatot, a Csalára történő, nem saját beszállításokat, a hulladékudvarok üzemeltetését és a házhoz menő lomtalanítást is.

A PR-vezető elmondta, egy esetleges második hullám esetén is a korábbihoz hasonlóan járnak el. Működésük és szolgáltatásuk ellátásának szervezettségét a pandémiás tervük biztosítja. Ennek értelmében egy újabb járványhelyzet esetén, az első hullám tapasztalatai alapján a személyes kapcsolatok csökkentése várható elsősorban.

A témában a Zöld Bicske Nonprofit Kft.-t is kerestük, ám sajnos nem értük el őket.