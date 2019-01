A határon túliakkal is jó kapcsolatot ápoltak a mezőszilasiak az elmúlt esztendőben

Horváthné Gogán Jolán neve sokak számára ismerősen csenghet: ő az, aki lassan ötven éve megszervezi a helyi szüreti vigasságot.

De a többi rendezvényen is jelen van, legyenek azok állandó események – úgymint az egyházi és társadalmi ünnepekhez kapcsolódó megemlékezések, idősek napja, nyugdíjastalálkozó, gyermeknap, majális – vagy újonnan kitalált megmozdulások. Az elmúlt esztendőben jártak az Ezer Székely Leány Napja nevű külhoni találkozón, de tekintettel az egy évtizedes barátságra, ők is magukhoz hívták az erdélyieket augusztus 20-ára. Emellett felléptek a lengyelországi nemzetközi néptánctalálkozón is – ehhez kapcsolódva idei terveik között egy saját nemzetközi néptánctalálkozó megszervezése szerepel. – Az időpontot tekintve július első vagy második hetét célozzuk meg. A legnagyobb kihívást a szállás biztosítása jelenti, így ebben elkél a környező települések segítsége – tekintett a jövőbe a Németh László Kulturális és Ifjúsági Egyesület vezetője.

Az egyesület tagjai a napokban sem tétlenkedtek: húsz éve január 3-án alakultak meg, így nemrég tartották jubileumi ünnepségüket. A hagyományőrzés mellett – amelyben sokat segít Varga Anna egyesületi tag – nyugdíjasklub és egy harminchárom fős tanoda is működik Mezőszilason. Ez utóbbihoz kapcsolódva a halmozottan hátrányos helyzetű (szilasi, igari, dégi) gyermekek még Ausztriában is jártak.

