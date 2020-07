330 új férőhelyes körletet alakítottak ki a baracskai börtönben

A tervek szerint idén szeptembertől megszűnik a túlzsúfoltság a magyar büntetés-végrehajtási intézetekben. A kormány 30 milliárd forintot biztosított erre a célra, melynek köszönhetően országos szinten több börtönben is új körleteket építettek a fogvatartottak európai normáknak megfelelő elhelyezésére. A baracskai intézetet is érintette a fejlesztés.

Még üresen állnak a vadonatúj, hidegszürke „barakkok” a Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet baracskai objektumának magas kerítéssel, őrökkel, biztonsági rendszerrel védett területén. A frissen vetett fű zsenge szárai még erőlködve nyújtóznak a nap felé, de mire beköltöznek a fogvatartottak – most szeptemberben -, remélhetőleg a valaha volt futballpálya friss zöldjére emlékeztetik majd az új lakókat. Azért érkeztünk a baracskai börtönbe, hogy megnézzük azt a 330 új férőhelyes körletet, mely része egy országos projektnek. Tíz büntetés-végrehajtási intézet ugyanis összesen 2750 férőhelyet hozhatott létre, 30 milliárd forintos állami támogatási keretből – ennek része a baracskai projekt is.

Az európai normáknak megfelelő lesz a telítettség szeptembertől

A baracskai börtön befogadóképessége 627 fő volt eddig, ám az elmúlt években nem volt ritka, hogy 8-900 vagy akár 1000 fogvatartott is itt töltötte büntetését – mutatott rá a helyzet fontosságára Kiszely Pál büntetés-végrehajtási dandártábornok, hozzátéve, hogy ez azt jelenti: szinte állandó jelleggel 120-145 százalék között volt a telítettség.

– A feladat az, hogy 2020 szeptemberére nem lehet zsúfolt körlet az intézetben – vázolta a dandártábornok. – Tehát minden fogvatartott esetében biztosítani kell a magyar törvények és az uniós irányelvek szabta 4 négyzetméteres tartózkodási helyet. Ezzel pedig kialakul az az állapot, melynek köszönhetően nem kell kártalanítást fizetni a fogvatartottak számára, hiszen az európai normáknak megfelelően tudjuk elhelyezni a fogvatartottakat – fogalmazott Kiszely Pál.

Az építkezés Baracskán idén március végén kezdődött és június 30-ig be is fejezték. A három hónapos megfeszített munkavégzés eredményeként a börtön régi futballpályájának helyén épült fel a 21. századi felszereltségű új körlet, melyben a berendezéseket, szükséges eszközöket mind a büntetés-végrehajtási intézetek vállalkozásaiban dolgozó elítéltek készítették. Az épület belső terei már egy új szemléletű, high-tech biztonsági feltételekkel ellátott büntetés-végrehajtásra adnak lehetőséget. Három- és hatfős, azaz 12 és fél, valamint 25 és fél négyzetméteres zárkákat alakítottak ki az új épületekben, melyekkel biztosítani lehet a fejenkénti legalább 4 négyzetméteres életteret, ezzel pedig azt, hogy a baracskai börtönben is a magyar célkitűzéseknek megfelelően 95 százalékos körüli legyen a telítettség. A projekt során, ezzel párhuzamosan az új létesítményrész személyzetét is tudják biztosítani azzal, hogy 82 új státuszt kapott az intézet, illetve bérfejlesztésre is sor kerülhetett. – Ez a beruházás mind a személyi, mind pedig a fogvatartotti állománynak nagy előrelépést jelent tehát – emelte ki Kiszely Pál, elárulva, hogy a korszerű épületben, amely hűtő-fűtő berendezéssel ellátott, világos, tiszta, tényleg egy 21. századi körülményeknek megfelelő létesítmény, a jó magaviseletű rabok kapnak majd elhelyezést.

– Később tervezzük egy másik területen új sportpálya létrehozását a régi helyett, de vannak más mozgási lehetőségek is az intézetben: konditermek, szabadtéri kondicionáló eszközök állnak a fogvatartottak rendelkezésére – mondta el kérdésünkre a parancsnok.

Az épületek tehát már állnak, berendezésük megtörtént, jelenleg a takarítás, parkosítás zajlik, illetve a működtetéshez szükséges biztonságtechnikai berendezések szerelése folyik. Amikor ez, ennek a hónapnak a végén befejeződik, akkor kezdődhet meg a próbaüzem. Szeptemberre a baracskai börtönbe viszonylag kevés új főt szállítanak, tekintve, hogy itt eleve nagy a zsúfoltság. Kisebb számban mégis érkeznek majd fogvatartottak: az átcsoportosításban érdekelt ugyanis a székesfehérvári objektum, ahol jelenleg 120 százalékos a telítettség. A terv az, hogy alapvetően Székesfehérváron a letartóztatottak maradnak majd, az elítélteket pedig átszállítják Baracskára.