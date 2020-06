12 kilométernyi kerékpárút és kerékpársáv létesítéséről is döntött Székesfehérvár közgyűlése

Cser-Palkovics András közösségi oldalán jelentkezik minden hét elején a megyeszékhelyet érintő legfontosabb információkkal.

„Tisztelt Fehérváriak!

Kedden megtartottuk a járványidőszakot követő első közgyűlést. A száz napos védekezési időszakról szóló 400 oldalas tájékoztató letölthető a város honlapjáról. A napirend keretében határozatban mondtunk köszönetet mindazon személyek, civil szerveztek felé, akik önkéntes munkájukkal segítették az arra rászorulókat; azoknak a természetes személyeknek, civil szervezeteknek, gazdasági társaságoknak, más szervezeteknek, akik a koronavírus elleni védekezés céljára ajánlottak fel pénzügyi támogatást; mindazon intézmények, gazdasági társaságok, civil szervezetek vezetői, munkavállalói, tagjai felé, akik tevékeny közreműködésükkel részt vettek a járvány elleni sikeres védekezésben. Sajnálom, hogy a politika ebben a kérdésben nem tudott egységes lenni, és a baloldali frakció tagjai nem szavazták meg a határozattal együtt a köszönetnyilvánítást sem.

1. Bár a járványhelyzet első szakasza szerencsére lezárult, a világból érkező hírek is jól mutatják, hogy nem kizárható egy esetleges második hullám. Ez kellő óvatosságra és felelős gondolkodásra kell, hogy intsen bennünket. Ennek jegyében Önkormányzatunk és intézményeink tekintetében is elindítottuk a készletek (maszkok, tesztek, védőruhák, kesztyűk, fertőtlenítő szerek) pontos számbavételét, gondoskodunk azok megfelelő raktározásáról, és a szakemberek igénye alapján azok pótlásáról is.

2. Köszönöm, hogy ennyien kérdeztek a múlt héten közzétett lakossági tájékoztató kapcsán. (Cikkünket IDE kattintva olvashatják)

3. A rendkívüli közgyűlésen már operatív döntéseket is hoztunk: a Balatoni úti felújítás mellett döntöttünk közel 12 kilométernyi kerékpárút és kerékpársáv létesítéséről, amely összesen 26 utcát, szakaszt érint.

4. A Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint földi kémiai szúnyoggyérítést végeznek Székesfehérváron. Amennyiben az időjárás lehetővé teszi, június 30-án, kedden, a napnyugta utáni időszakban kerül sor a beavatkozásra, a kezelés pótnapjai: 2020. július 1-2., szerda-csütörtök. Felhívják a méhészek figyelmét, hogy tegyék meg az ilyenkor szükséges óvintézkedéseket, a méheket zárják be! Illetve, mivel a földi permetezés az utakon történik majd, célszerű az utcai ablakokat a szaghatás miatt bezárni. Az esetleges kellemetlenségért elnézésüket kérik!

5. Július elsejével ismét fizetős lesz a parkolás az egész országban, így Székesfehérváron is. Városunkban azonban az első óra ingyenes az NFC-kártya használatával. Június végén befejeződik a veszélyhelyzeti idősellátási program is. Köszönjük mindazoknak az önkénteseknek a segítségét, akik munkájukkal hozzájárultak az ezt igénybe vevő idősek ellátáshoz, és köszönjük az otthonmaradást vállaló idős emberek felelős hozzáállását!

6. A Járási Hivatal tájékoztatása szerint a 2020. 06.20. és 2020. 06.26. közötti időszakban a székesfehérvári állandó lakhellyel rendelkező új álláskeresők száma: 54 fő, a székesfehérvári tartózkodási címmel rendelkező új álláskeresők száma: 15 fő. Önkormányzatunk pedig a bevezetése óta összesen 32 fő esetében állapított meg veszélyhelyzeti települési támogatást.

7. A mai nappal elindult az első turnus a Napraforgó Városi Napközis Táborban. Idén nyáron nyolc héten át várjuk a gyermekeket. Köszönöm szépen azoknak a tanároknak és óvodapedagógusoknak, akik ezen a nyáron táboroztatnak és ezáltal segítik a fehérvári családokat!

8. A Szent István Király Múzeum újabb kiállítóhelyei nyílnak meg ismét a nagyközönség számára június 30-án. A Fekete Sas Patikamúzeum, a Városi Képtár – Deák Gyűjtemény, a Hetedhét Játékmúzeum és a Palotavárosi Kiállítóhely (Rác u. 11.) keddtől várja újra a látogatókat, természetesen továbbra is vigyázva egymásra, többek között néhány általános óvintézkedés betartásával.

9. Új látnivalókkal várja az érdeklődőket a Belváros szabad ég alatti kiállítótere. Az „Utcza-kép 2” szabadtéri fotókiállítás második tárlatán Kiss László „kislaci” fotográfus munkáiból láthatnak újabb képeket a Kossuth-udvarban járók. A hat, fekete-fehér fotó a veszélyhelyzet ideje alatt született.

10. Szombaton volt a Polgárőrök Napja. Ennek alkalmából is szeretnénk megerősíteni köszönetnyilvánításunkat a védekezés során aktív szolgálatot ellátó polgárőrök áldozatos önkéntes munkájáért.

11. Múlt héten átadták a Gorsium kerékpárutat, ami a Szabadbattyán-Tác településhatárt jelentő szabadbattyáni vasútállomástól indul, majd derékszögben elfordulva a Nádor csatorna töltésén vezet keresztül a táci Gorsiumi útig. Innen újra derékszögben elfordulva immáron önkormányzati úton keresztül kerékpáros nyomként felfestve éri el a Gorsium Régészeti Park és Szabadtéri Múzeum bejáratát.

12. Szombaton ünnepélyes keretek között letették az új Olajfa Református Óvoda alapkövét. Az állami forrásból épülő intézményről részletesen az alábbi linken olvashatnak.

13. Újra kitűzhetnek hagyatéki tárgyalásokat a közjegyzők a veszélyhelyzet megszűnése után, így sok ezer olyan eljárás zárulhat le a következő hónapokban, amelyekre a különleges jogrendben nem kerülhetett sor. Részletek a városi honlapon.

14. Június 30-ig még lehet nevezni a Székesfehérvári Strandröplabda Bajnokságra. Két helyszínen, a Bregyóban és a Felsővárosi Iskolában zajlanak majd szerdánként 16 órától a mérkőzések. A város és a MÁV Előre közös programjára a [email protected] címen lehet jelentkezni.

15. Igen meleg nyári napokat élünk, jól esik ilyenkor a fagylalt. Kedden különleges ízesítésűeket kóstolhatunk az Év Fagyaltja régiós elődöntőjén.

16. Nagyon örülök, hogy sikeres volt a Művészkaraván ezen a hétvégén is. Ez is igazolja azt, hogy milyen fontos a város közössége számára mennyire fontos a város kulturális életének fenntartása. Örülök annak, hogy van olyan ellenzéki képviselő, aki néhány napja még támadta, ma viszont már ezzel a rendezvénnyel reklámozza magát a közösségi médiában.

Bár az idő előrehaladtával egyre kevésbé a figyelem középpontjában, de továbbra is folyamatosan zajlik a koronavírus-járvány társadalmi és gazdasági hatásainak kezelése. Ezért is fontos és megtisztelő, hogy a Megyei Jogú Városok polgármesterei és a Kormány képviselői július 16. és 17. között városunkban találkoznak, hogy személyesen egyeztessenek a következő időszak kihívásainak megoldásáról.

Tisztelt Fehérváriak!

Remélem mindannyiuk számára kellemesen telt az első “valódi” nyári hétvége, melynek során Székesfehérváron is érezhetően több látogatót, turistát üdvözölhettünk. Ennek kapcsán szeretném felhívni mindannyiuk figyelmét arra, hogy a következő hónapokra tervezett külföldi nyaralásaik előtt pontosan tájékozódjanak az úti céljuk koronavírus-helyzetéről, és minden fehérvárit arra kérek, hogy a lehetőségei szerint idén inkább belföldön töltsék vakációjukat. Ezzel mind egy második fertőzéshullám esélyét csökkentik, mind a hazai vendéglátóipart segítik talpra állni.

Köszönöm és kellemes hetet kívánok, vigyázzunk egymásra!”