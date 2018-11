Csütörtökön és pénteken is akadt dolguk a tűzoltóknak Fejér megyében

A hosszú hétvége első két napja, november elseje és másodika, a rendőrségtől és a katasztrófavédelemtől érkező hírek alapján szokásos hétvége képét mutatta.

Sajnos azonban a szokásos hétvégékhez is hozzátartoznak a tűzesetek és a balesetek. Szemerei Péter, a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője összefoglaló adatokkal szolgálni lapzártánkig nem tudott, azt azonban elmondta, hogy az általánosnak tekinthető napi öt-hat balesetnél több a mögöttünk lévő két napon sem történt. Ezeknek átlagosan harmada jár személyi sérüléssel is, míg a balesetek további harmadához a felek általában rendőrt sem hívnak. A személyi sérüléssel járó balesetekhez azonban többnyire riasztják a katasztrófavédelmet is, és mint Szabó-Bisztricz Anett-től, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (FMKI) szóvivőjétől megtudtuk, az átlagos baleseti kép ellenére sajnos az elmúlt két napban is volt olyan, amikor a feszítővágót is üzembe kellett helyezniük az FMKI szakembereinek.

A 63-as főútra, Aba külterületére személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesethez kértek rendőri segítséget mindenszentek délelőttjén, ahol egy Audi vezetője előzés során veszítette el uralmát járműve felett, amellyel az út menti vízelvezető árokba csapódott, majd az oldalára borult. A baleset következtében az autó 21 éves vezetője nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. A gépjárművet a sárbogárdi hivatásos tűzoltók áramtalanították és állították a kerekeire.

November 2-án, pénteken reggel a 8-as főút 12. kilométerénél, Csór térségében egy­előre tisztázatlan körülmények között lesodródott az útról és árokba hajtott egy személygépkocsi. Az autóban utazó egyetlen személyt az elsőként a helyszínre érkező székesfehérvári hivatásos tűzoltók szabadították ki járművéből a gépkocsi ajtóinak levágásával, majd a sérültet elsősegélyben részesítették. A kiszabadított sofőrt a kiérkező mentők kórházba szállították.

Nem közúti baleset volt ugyan, de a katasztrófavédelem beavatkozását igényelte az a tűzeset is, ami pénteken délután történt Pusztaszabolcson, ahol egy családi házzal egybeépített melléképület kapott lángra, mintegy 10 négyzetméteren. Egy nappal korábban, csütörtökön pedig Velencén, a Cserje utcai kempingben gyulladt ki egy lakókocsiból kialakított büfékocsi gumiabroncsa.

Péntek késő este pedig halálos kimenetelű baleset történt a 81-es főúton. Kisbusszal ütközött össze egy kamion a 81-es főúton, a Mórhoz tartozó Felsődobosnál.