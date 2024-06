Kern Martin 2017-ben igazolt a Puskás Akadémia FC-hez, ahol az U12-es korosztálytól kezdve végigjárta az összes lépcsőfokot és eljutott a felnőtt csapatig is. Az NB I-ben 2023 februárjában mutatkozhatott be egy Fehérvár FC elleni bajnokin 16 évesen és 10 hónaposan, azonban hosszú sérülése miatt csak két találkozón kapott szerepet az első számú együttesnél. Miután felépült stabil játékosa lett a második gárdának, valamint az U18-as válogattotban is alapember lett és a csapatkapitányi karszalagot is megkapta.

– Kern Martin egy óriási tehetséggel rendelkező fiatal játékos. Egy évvel ezelőtt, még 17 éves sem volt amikor bemutatkozhatott a magyar élvonalban. A középpálya több szegmensében is bevethető futballista, jó dinamizmussal és fejlett technikával. Az összes tehetségünkhöz hasonlóan időre és lehetőésgre van szüksége még. Nagyon örülünk, hogy Martin a Sturmot választotta, és reméljük, hogy megfelelően tud nálunk fejlődni – nyilatkozta a klub hivatalos oldalának Andreas Schicker sportigazgató.