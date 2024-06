Már jóval nyolc óra előtt rengetegen várakoztak az abai óvoda és bölcsőde épülete előtt, ahol fáklyás tiltakozó felvonulásra készültek közel háromszázan, a polgármester pénteki, óvodai ballagáson tett megnyilatkozása és viselkedése ellen. A szervezők elmondták, ez kimondottan civil kezdeményezés, és a felvonulók elsősorban a településen élő szülők, anyukák, apukák, nagypapák és nagymamák. A felvonulást megelőzően, az óvoda épülete előtt az intézményben dolgozó pedagógusok egy-egy szál virágot kaptak a rendezvény szervezőitől, a szülői közösségtől, megbecsülésük jeléül, ezzel is kifejezve a hálát, áldozatos munkájukért.

Az óvoda és a bölcsőde munkatársai egy-egy szál virágot is kaptak a szervezőktől az alkalom előtt!

Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

A felvonulók az óvoda épületétől, rendőri kíséret mellett békésen és csendesen vonultak át a polgármesteri hivatal épülete elé, az élen haladók egy „Ebből Elég Volt” feliratú molinót tartottak maguk előtt. A hivatal elé érve a rendezvény szervezői szóltak néhány szót az érkezőkhöz, majd közösen elénekelték a himnuszt. A civil kezdeményezés, és tiltakozás egyértelművé tette, hogy kiállnak az óvoda és a bölcsőde munkatársai mellett, megbecsülik őket, és ahogy elmondták ezt várják el a település vezetőjétől is. Illetve ahogy a közösségi felületeken is közzétették, a település vezetőjének viselkedése, és magatartása elleni tiltakozásnak is szánták az alkalmat.