Idegenben indította a rájátszást a koronázóvárosi együttes, Szentpáli Gergő tanítványai a Kisalföldön kezdtek, Frindt és Szücs Luca hármasával. Az első percekben a hazaiak még partiban voltak, az 5. percben 8-10-re álltak a felek. Aztán a negyed második felében egy 12-2-es sorozattal elléptek a látogatók, innen már nem is engedték vissza a zöld-fehéreket. A 18. percre a húsz, a 23. minutumra a harminc pontot is elérte a különbség. A 27. percben, 22-63-nél már negyvennél is nagyobb volt a differencia. A mérkőzés utolsó harmadában mindenki játéklehetőséget kapott, a Fejér vármegyeiek könnyedén nyerték a nyolcaddöntő első felvonását.

UNI Győr SZESE–Dávid Kornél KA 38-81 (10-22, 9-23, 10-27, 9-9)

Győr, Egyetemi Sportcsarnok, vezette: Kaposi, Novák

DKKA: Varga S. 16/3, Frindt N. 12/12, Szücs Lu. 7/3, Laufer G. 8, Papp L. 8. Csere: Dávid M. 11, Kötő L. 6/6, Szücs Li. 2, Drávecz B. 9, Vas B., Vas V. 2.

A koronázóvárosiak a második ütközetet is magabiztosan hozták. A Győr jól kezdte a nyolcaddöntő visszavágóját, de a hazaiak gyorsan fordítottak. Az első percekben nem tudtak elhúzni ellenfelünktől, aztán a negyed derekán növelték előnyüket. A második negyedet is a vendégek kezdték jobban, majd tripláinkkal újra megléptek a házigazdák, 53-30-ra vezettek a nagyszünetben. A harmadik negyedben kicsit döcögött a játék, ekkor nem is nyílt tovább az olló, az utolsó felvonásban a DKKA összes játékosa szóhoz jutott, meghálálták a bizalmat. Bár kisebb különbséggel, de ezúttal is simán győzték le a győrieket, kettős győzelemmel jutottak tovább.

A legjobb teljesítmények ezúttal a padról érkeztek: Papp Lilla 16 pontos, 11 lepattanós dupla-duplát ért el (30 VAL), Szücs Lilla 17 pontig és 6 lepattanóig (24 VAL), Dávid Mia 16 pontig és 5 lepattanóig (22 VAL) jutott.

Dávid Kornél KA–UNI Győr SZESE 91-60 (24-11, 29-19, 18-18, 20-12)

MKOSZ Edzőközpont, vezette: Pécsi, B. Németh

DKKA: Varga S. 6, Frindt N. 6/3, Szücs Lu. 12/6, Laufer G. 4, Drávecz B. 7. Csere: Kötő L., Szücs Li. 17/9, Dávid M. 16/9, Papp L. 16, Vas B. 2, Vas V. 5/3, Milis L. Vezetőedző: Szentpáli Gergő

Szentpáli Gergő: - Olyan csapattal találkoztunk a rájátszás első körében, akikkel a bajnokságban korábban nem. Öt perc kellett, hogy játékba lendüljünk, de aztán magabiztos győzelemmel kezdtük a rájátszást. Fontos volt, hogy már az első mérkőzésen eldöntöttük a továbbjutás kérdését, így a második, hazai derbin mindenki játéklehetőséget kapott. Az első lépést megtettük, a neheze azonban most következik a bajnokságban. Két hetünk van, hogy tovább csiszoljuk a játékunkat, pár speciális elemet próbálunk még beépíteni támadásban és védekezésben is.

Továbbjutott: a Dávid Kornél KA 172-98-as összesítéssel. Negyeddöntős ellenfelük a Vasas Akadémia II.–Törekvés SE párharc győztese lesz.