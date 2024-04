Két olyan csapat lépett jégre a bolzanói divízió 1/A jégkorong világbajnokság második játéknapján, akik győzelemmel kezdtek. De mégis óriási a különbség, mert míg a mieink kötelezőnek mondható sikert arattak a Japán csapat felett, Dél-Korea rögtön meglepetést szállított a vb első napján, mivel a tavaly még az elitben szereplő Szlovéniát verték 4-2-re. Déli szomszédaink a fiaskót követően a második fordulóban már javítottak, és 6-1-re lemosták Romániát, utóbbiak az olaszoktól is hasonló arányban kaptak ki első mérkőzésükön. Talán nem nagy merészség kijelenteni, hogy nem a románok a legerősebb csapat ebben a csoportban.

Mi legutóbb 5-1-re vertük a koreaiakat, ezt az eredményt most is elfogadtuk volna. Sajnos ebből az ázsiaiak tudták le előbb a részüket, másfél perc után vezettek is. Shin csapott le egy korongra, megkerülte a kapunkat és az érkező Li Jung Dzsonhoz passzolt, aki mattolta az ezúttal is kezdő Bálizs Bencét, 0-1. A kezdeti sokk után ébredezni kezdtünk, végre a támadóharmadban is kopni kezdett a jég. Jöhetett az első emberelőny is, Mihály Ákost szerelték szabálytalanul, Park érkezett a vak oldalról és fejet talált, videózás után meg is kapta az öt perc plusz véglegest. Nagy lehetőséget kaptunk, tűz alá is vettük a koreai kaput, Sebők Balázs, Sofron István és Hári János is próbálkozott, és ez még csak a kiállítás első perce volt. Varga Balázs és Galló Vilmos folytatta a lőgyakorlatot, csatlakozott Stipsicz Bence és Papp Kristóf is, de vagy mi voltunk pontatlanok, vagy Ha tudott védeni. Ami létszámfölényben nem ment, egyenlő létszámnál végre összejött. Papp és Erdély Csanád játszottak össze, előbbi tartotta a korongot a kapu mögött, Erdély kibirkózott magának egy kis helyet a kapu előtt, és a Papptól érkező korongot kapásból ellőtte a kapus lábai között, 1-1. A következő percek is kedvünkre valók voltak, támadásban maradtunk, és nem is akárhogy.

Hári szerzett hátul korongot, ami hamarosan Vargához került, ő Sofronhoz továbbított, aki betört a koreai harmadba, egy csellel elszédítette Li Don Kut, és középről, immár szinte senkitől sem zavartatva lőhetett a hálóba, 2-1. Három és fél perc volt még a harmadból, Németh Kristóf és Mihály Ákos is betalálhatott volna, Bálizsnak is volt nagy védése Li Dzsu Jung kapáslövésénél, de lényegi dolgok már nem történtek.

Komoly hibával kezdtünk, Stipsicz adta el a saját harmadunkban a korongot, Li Csong Min egyedül nézett szembe Bálizzsal, kétszer is párbajoztak, de a magyar kapus nyerte mindkét összecsapást. Jöhetett egy újabb emberelőny, ismét Mihályt bántották a koreaiak, de most szerencsére csak két percet érően. Viszont most ennyi is elég volt. Szépen felálltunk, pontosan passzolgattunk, Erdély takarta a kilátást Ha előtt, Sofron lövése még elhalt a blokkban, Stipsiczénél viszont már a háló volt a korong végállomása, 3-1. Hamarosan jött a következő is, Sebők lövésénél megint Erdély rontotta ha kilátásait a védésre, a korong a bal felsőben pihent meg, 4-1. És ha egy üzlet beindul! Alig fél perc kellett a következő magyar gólhoz. Ortenszky Tamás a jobb oldalon megindult, az ázsiaiak csak kísérték de nem bántották, középre adott, ahol Mihály Ákos kapásból lőtt, Ha ötödször is kapitulált, le is cserélte a koreai szövetségi kapitány, 5-1. De Li Jjeon Szungot is gyorsan felavattuk, Papp és Erdély szereposztás szempontjából másolta az első gólunkat, fél tucatnál jártunk a meccs felénél, 6-1. A következő percekben érkezett egy páros kiállítás, néhány helyzet mindkét oldalon, de a percek lassú csordogálása nekünk kedvezett, most egyáltalán nem bántuk az idő múlását. Ahogy azt sem, hogy Erdély buktatásáért büntetőt ítéltek a játékvezetők. Azt viszont sajnáltuk, hogy a sértett által kapura vezetett korong nem jutott a hálóba, nem lett meg a mesterhármas.

A harmadik harmad ezek után formaság, gondolhattuk. Ámde a 46. percben Sofron a semleges harmadban elvitte az egyik koreai térdét. Ezt is megnézték, és ezért is véglegest adtak. Ugyanaz volt a forgatókönyv, mint a második harmad végén: Erdélyt megint kiugratták hátrányban, megint szabálytalankodtak vele tiszta ziccerben, a rávezetés viszont most sem járt sikerrel. Sokáig jól öltük az ötpercest, a felénél azonban Shin közelről kozmetikázott (6-2), a hátra lévő jó két percet kivédekeztük Bálizsnak hála. Az utolsó nyolc percre fordulva Hári is kapott egy két percet, de a koreaiaknak is kezdett fogyni a türelmük, az 5 a 4-es emberelőnyükből pillanatok alatt 4 a 3 elleni hátrányt intéztek maguknak. Helyzetekig jutottunk, a fennmaradó három percben még Németh lőtt egy csilingelő kapuvasat a jobb bulikörből, de a végeredmény már nem változott. Holnap jön a Románia elleni folytatás.



Magyarország–Dél-Korea 6-2 (2-1, 4-0, 0-1)

Bolzano, 600 néző. V: Zrnic (szlovén), Frandsen (dán) – Laguzov (német), Niityla (finn)

MAGYARORSZÁG: Bálizs – Stipsicz 1, Fejes, Varga B. (1), Hári J. (1), Sofron 1 (1) – Szabó B. (1), Nilsson H. (1), Sebők 1, Papp K. (2), Erdély Cs. 2 – Ortenszky (1), Garát, Nemes, Sárpátki, Galló – Kiss R. (1), Hadobás, Németh K., Terbócs (1), Mihály 1. Szövetségi kapitány: Don MacAdam

DÉL-KOREA: Ha (Li Jeon Szung) – Oh, Li Don Ku, Kim Szang Vuk (1), Li Csong Min, Kang – Li Szeung Dzsae, Nam, Bae, Dzseon, Kim Geon Vu – Kong, Dzsi, Li Jung Dzson 1, Shin 1, Ahn – Li Min Dzsae, Li Dzsu Jung, Kim Szang Jeob, Kim Szi Van (1), Park. Szövetségi kapitány: Kim Vu Dzsae