A Fehérvár FC 2-0-s diadalt aratott az MTK Budapest vendégeként az OTP Bank Liga labdarúgó NB I 20. fordulójában. A 15. percben Tóth Tamás Vid szerzett vezetést a Vidinek, majd tíz minutummal később Nicolás Stefanelli állította be a végeredményt.

- Boldog vagyok, hogy itt lehetek, a csapat nagyon jól fogadott az első perctől, az pedig, hogy a két meccsemen két győzelmet arattunk és két gólt szereztem, nagyon pozitív. Nem volt még ilyen a pályafutásom során, hogy ilyen sikeresen debütáltam volna az új csapatomban, ezt a formát szeretném tartani a következő hetekben is - fogalmazott a találkozót követően a Vidi támadója, Nicolás Stefanelli. - Az első perctől agresszívan játszottunk, jól kontrolláltuk a labdát, uraltuk a játékot, a 15. percben már vezettünk is. Úgy éreztem, a második félidőben is többnyire mi kontrolláltuk a játékot. Tudtuk előzetesen, hogy nehéz meccsre számíthatunk, de az egész csapat jól teljesített. Az MLS után természetesen ez egy más liga, alkalmazkodnom kell hozzá, de korábban Svédországban már megtapasztaltam, milyen az európai foci, ott is remek csapattársaim voltak, és ez nincs másképpen itt Fehérváron sem.