Három kérdést tettünk fel egységesen a csapatokat dirigáló szakembereknek:

Milyen volt, hogy sikerült a csapat felkészülése?

Milyen változások voltak a keretben?

Mit várnak a hétvégi bajnoki rajttól?

2024. február 24., szombat, 14:00

Tordas (4.) - KK Grain KFT.-Mezőfalva (10.) – ősszel 2-2

Farkas Zsolt a Tordas technikai vezetője: - A megszokott formában történt a felkészülésünk Diósdon, és ahogy az eredmények mutatják egészen jól sikerült. A műfüves bajnokság utolsó fordulójában az Ercsi csapatát múltuk felül 5-0-ával, úgy tűnik, hogy egyben van a csapat, Somogyi Tibornak volt egy műtétje, ami egy kicsit hátráltatta a munkát, de lassan ő is csatlakozik hozzánk. Szerencsére nincsen komoly távozónk, viszont Jancsó Buda visszatért Gárdonyból, vele feltétlenül erősödtünk. Optimistán várjuk a tavaszi rajtot, nagyon bízom abban, hogy a Mezőfalva legyőzése nem okoz problémát, és itthon tartjuk a három pontot.

Mány-Bicske II. (12.) - Bodajk SE (15.) – ősszel 0-0

Varga Mihály a Mány elnöke: - A körülményekhez képest elvégezte a csapat azt a munkát, amit a szakmai stáb elképzelt. Január legelején az elsők között kezdtük el az alapozást, jók voltak a feltételek, mert Bicskén tudtunk edzeni műfüves pályán. Játszottunk négy edzőmérkőzést, inkább Komárom megyei csapatokkal, valamint a másodosztályú Puskás Akadémia III.-al. Heti három alkalommal volt foglalkozás, ezeken jó százalékban vettek részt a játékosok. A keret nem gyengült, nem igazolt el senki, viszont érkezett a védelembe Juhász Bálint az NB III-as Ceglédről, valamint Nemes Martin a TFSE csapatából. Megjósolhatatlan, hogy a Bodajk milyen játékerőt képvisel, és nyilván nem téveszt meg senkit ellenfelünk utolsó helyezése, semmivel sem lesz egyszerűbb a dolgunk, mint bármelyik másik találkozón. A pályánk még tavaszi állapotban van, nem tudni, hogyan és merre pattog a labda, de az biztos, hogy soha nem jó az életért küzdő csapat ellen játszani.

Tóvill Kápolnásnyék (3.) – Sárbogárd (2.) – ősszel 0-4

Höltzl Richárd a Tóvill-Kápolnásnyék vezetőedzője: - A lehetőségeink képest jól sikerült felkészülésünk, azonban két csapat is lemondta az utolsó pillanatban az edzőmérkőzést, így a betervezett hat összecsapás helyett csak négyet tudtunk lejátszani. Nem volt olyan kemény tél, és tudtunk készülni a pályán, valamint teremben is. Majd kiderül, hogy milyen erőben van a csapat, az ugyan kevésbé kedvező számunkra, hogy a Sárbogárd ellen lépünk pályára az első tavaszi fordulóban, ellenfelünk mégiscsak bajnokságot szeretne nyerni. Akadtak változások a keretben, Konczi Dávid a több játék lehetőség reményében eligazolt a Városgazda csapatához, illetve van három érkező. Tóth Kornél kapus Soroksárról, Tóth Máté a Budai FC-ből, illetve Kun Gergő a Csepel TC-ből írt alá hozzánk. A Sárbogárdtól idegenben rendszerint vereséget szenvedünk, ráadásul az elmúlt négy évben még gólt sem lőttünk náluk, azonban Kápolnásnyéken más a helyzet, itt abszolút háromesélyes a találkozó. Előfordult, hogy elvitték a három pontot, akadtak döntetlenek, és sikerült itthon is legyőzni őket.

Ercsi Kinizsi (8.) – Enying (14.) (Martonvásár) – ősszel 2-1

Lieber Károly az Ercsi Kinizsi vezetőedzője: - Nem mondhatom azt, hogy tökéletes volt a felkészülés, dacára annak, hogy megfelelő számmal kezdtünk, de sokan megsérültek közben, és ez hátráltatta a munkát. Hodula Máté, Hujber Ádám mellett ráadásul Kondreska Rolandra féléves kihagyás vár Achilles-ín szakadás miatt. Két érkezőnk van, Martonvásárról Rácz Kevin és Rácz Adrián. Nem nézünk ki jól, ezt a hétvégi Tordas elleni mérkőzés bebizonyította. Hasonló mérkőzést várok az Enying ellen, mint amit játszottunk velük, ősszel, de korántsem lesz egyszerű, mert Kun Bálint és Schnierer Joel eltiltás miatt nem léphetnek pályára. Ezen okok miatt már egy döntetlennel elégedett lennék. Abban bízom, hogy lesz olyan belső kohézió, amely felemeli a csapatot!

2024. február 25., vasárnap, 14:00

Martonvásár (11.) – Móri SE (5.) – ősszel 0-4

Nagy Tibor a Martonvásár vezetőedzője: - Eléggé kaotikus felkészülést hagytunk magunk mögött, az edzőmérkőzéseken egyetlen egyszer nem tudtunk úgy felállni, úgy ahogy szeretném. Mindig voltak olyanok, akik nem jöttek edzésre munkahelyi és iskolai elfoglaltság miatt, több sérülés is hátráltatta a munkát, így aztán toldozni, foltozni kellett a csapatot. Próbáltam ugyan a Téli Műfüves Bajnokság alatt összerakni a gárdát, de az előbb említett okok miatt rettentően nehéz volt, hol a balhátvéd, hol a jobbhátvéd hiányzott. Nem tudtam egyszerre játszatni azokat, akiket szeretnék, de ugyanezt mondhatom el a támadósorral kapcsolatban is. Oláh Dániel érkezett, aki feltétlenül erősítést jelent, valamint Tar László az Érd csapatából igazolt hozzánk. Nincsenek jó emlékeink a Mór elleni őszi mérkőzésről, abból a csapatból öten nem fognak most pályára lépni, úgyhogy egy teljesen más összetételben fogjuk felvenni a harcot, aztán majd meglátjuk, hogy ez mire lesz elég. Bízom abban, hogy hazai pályán szorosabb meccset tudunk játszani.

MÁV Előre FC Főnix (1.) – Csór Truck-Trailer (13.) – ősszel 3-0

Pavlik József a MÁV Előre FC Főnix vezetőedzője: - Minden munkát, amit akartunk elvégeztünk, azzal nem is volt problémánk. Azt viszont sajnálom hogy az utolsó két edzőmérkőzésünket lemondták, játszottunk volna a Dunaújváros, és a Balatonfüred NB III-as csapataival. Ezeket aztán gyengébb osztályban játszó ellenfelekkel pótoltuk, így az igazi erőfelmérő számunkra elmaradt. Emiatt egészen pontosan nem tudom, hogy milyen állapotban vagyunk. Egyetlen igazolásunk volt, Nyikos Martin érkezett Enyingről. A hétvégén a Csór csapatát fogadjuk, hazai pályán kötelező a győzelem, egy jó szezon kezdet egészen biztosan nagyot lendítene rajtunk, de szó sincs arról, hogy lebecsülnénk ellenfelünket. Az nehézséget okoz, hogy az első mérkőzéseken nem egyszerű visszarázódni a bajnokság kerékpárvágásába, ráadásul tudjuk azt, hogy a Csór is feni ránk a fogát. A mérkőzést nem a saját pályánkon fogjuk lejátszani, hanem Sóstón valamelyik edzőpályán, sajnos egyre alkalmatlanabb a játékra a talaj nálunk.

Lajoskomárom (9.) - Ikarus-Maroshegy (7.) – ősszel 2-3

Dopuda Igor a Lajoskomárom vezetőedzője: - Elégedett vagyok, nem panaszkodhatom, megfelelő létszámmal dolgoztunk, jól sikerült a felkészülésünk, az edzőmérkőzéseinket pedig jó ritmusban játszottuk. Négy találkozónk volt, Balatonalmádival, Balatonfüreddel, Balatonfűzfővel, Szentantalfával mérkőztünk. Úgy érzem kellőképpen éles a csapat, az utolsó két meccsen összesen tíz gólt lőttünk. A játékosállományban annyi változás történt, hogy Kislángra visszatért Erdei Barnabás és Juhász József Benjamin, míg Pákozdi Tamás Abán folytatja, Labossa Tamás Enyingre távozott, mi pedig onnan leigazoltuk Dudar Krisztiánt. A hétvégén régi riválisunk érkezik, megpróbálunk visszavágni az őszi vereségért az Ikarusnak. A játékosok is érzik azt, hogy ott hagytunk Fehérváron három pontot, mindent el fogunk követni, készen állunk arra, hogy itthon nyerjünk. Ettől függetlenül nehéz mérkőzésre számítok.

Szabadnapos: Sárosd (6.)