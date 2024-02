Előbbi találkozón, a nyugatiak ellen mindkét oldalon sok volt a hiányzó, a hazaiaknál Tóth Péter és Hegedüs Kornél mellett Szabó Zsolt is civilben nézte a kispadon, ahogy a társak bemelegítenek, de Kis Raulról sem vállalta a játékot, rajtuk kívül többen nem teljesen egészségesen vállalták a játékot. A túloldalon is több meghatározó játékos hiányzott, így meglehetősen csonka keretekkel és felforgatott kezdőcsapatokkal indult a derbi. Kuttor szerezte meg a vezetést, majd Bakk és Schöll szerzett

pontokat a vendégeknél, mire Dzunic Branislav az első percben időt is kért.

A folytatásban kiegyenlítetté vált a küzdelem, egy-két kosárral a SMAFC

vezetett, a 13. perc hozta a fordulatot 18-22 után. Simon hármasával és Molnár közelijével a fehérváriak átvették a vezetést, amit a nagyszünetre 8 pontra növeltek, főként Simon és Molnár kosarainak köszönhetően. Szalczgruber Ádám zsákolásával kezdődött a második félidő, ami megadta az alaphangot, 11-2-es sorozattal lerázták a vendégeket, Denk megmozdulásai nyomán, fél óra elteltével 63-36-ra vezettek. Nem maradt izgalom a hajrára, a Sopron bírta el kevésbé a hiányzóit, a DKKA a vártnál könnyebben javítottuk ki a múlt heti kisiklást. Simon Benedek (20 pont, 5 lepattanó, 6 gólpassz, 28 VAL), Szalczgruber Ádám (18 pont, 64% mezőnyből, 24 VAL) és Somogyfoki Péter (8 pont, 4 lepattanó, 5-5 gólpassz és kiharcolt fault, 20 VAL) nyújtotta a legjobb teljesítményt.

Dávid Kornél KA-SMAFC 1860 SE 87-51 (16-18, 24-12, 25-6, 24-15)

MKOSZ Edzőközpont, vezette: dr. Magyari T., Kéri I., Magyari V. (Forrai)

DKKA: Simon B. 20/9, Molnár D. 14/3, Szalczgruber Á. 18/6, Kuttor G. 7,

Keller V. 4. Csere: Somogyfoki Sz. 6, Büki B. 5/3, Somogyfoki P. 8, Denk N. 5/3, Denk M., Kis R. Vezetőedző: Dzunic Branislav

Dzunic Branislav: - Jó meccset játszottunk, megvalósítottuk az elképzeléseinket, a fiúk dicséretet érdemelnek. Hódmezővásárhelyen a kulcspillanatokban nem volt szerencsénk, ezúttal minden jól alakult. Az igazsághoz tartozik, az ellenfél sem lépett pályára teljes csapattal, ami befolyásolta a végeredményt.

A legutóbbi bajnokin, a százhalombattaiak ellen sem volt kérdéses a végeredmény. A Fejér vármegyeiek mindössze tíz játékost neveztek a mérkőzésre, hét felnőttjük mellett három, hétről hétre a junior csapatban bizonyító tehetség került a meccskeretbe, ellenben Molnár Dániel, Kuttor Gergő és Szalczgruber Ádám, Szabó Zsolt és Hegedüs Kornél civilben nézte a találkozót. Ott volt viszont a pályán a vállsérülése után Tóth Péter, a rutinos irányító a 6. percben pályára is lépett a rutinos játékos. Jól játszott, 27 VAL-t szorgoskodott össze a parketten töltött 23 perc alatt. A mérkőzés csak az első percekben tartogatott izgalmakat, az elején jól tartotta magát a Batta, a hazaiak 20-17 után kezdtek eltávolodni ellenfelüktől, a koronázóvárosiak végül magabiztosan sikert arattak. A csapat legjobbja a Simon Benedek (28 pont, 63% mezőnyből, 5 szerzett labda, 28 VAL), Tóth Péter (11 pont, 7 lepattanó, 8 gólpassz, 27 VAL) páros lett, a fiatalok közül pedig Denk Norbert 14, Jánni Ákos pedig 7 pontot tett hozzá a sikerhez.

Dávid Kornél KA–Százhalombattai KSE 106-60 (22-17, 32-16, 30-14, 22-13)

MKOSZ Edzőközpont, vezette: Horváth A., Benedek, Szecsődi (Fekete)

DKKA: Simon B. 28/9, Somogyfoki P. 10, Büki B. 12/6, Keller V. 4, Kis R. 11. Csere: Somogyfoki Sz. 9, Tóth P. 11/9, Denk N. 14/3, Jánni Á. 7/3, Denk M.

Dzunic Branislav: - Kellő sebességgel és agresszivitással léptünk pályára, ennek köszönhettük a nagyarányú győzelmet.

A hétvégén következik az alapszakasz egyik legfontosabb rangadója: Tiszaújvárosba látogatnak a srácok. A legnagyobb rivális hétvégi veresége nyomán a DKKA három győzelemmel áll jobban a tabellán, mint a Phoenix gárdája.