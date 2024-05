A Miyawaki-erdő (megalkotója Akira Miyawaki japán botanikus és ökológus) lényege abban áll, hogy alig pár tíz négyzetméteres területre minél több őshonos fát és cserjét ültetnek. A lényeg pedig a sűrű ültetésben van – általában három fa jut egy négyzetméterre –, ugyanis a napfény felé törekvő kis fák versengésbe kezdenek a fényért, és így az átlagosnál jóval gyorsabb ütemben nőnek, évente akár egy méterrel is nagyobbak lesznek. Ez tehát egy gyors módszer arra, hogy ne kelljen évtizedeket várni egy erdős rész kialakulására. Miyawaki-erdőket leginkább nagyvárosokban telepítenek, ahol kisebb területek állnak rendelkezésre a zöldítésre, fásításra, ugyanakkor számos előnyük van: elnyelik a zajt, vizet párologtatnak, esztétikai élmény nyújtanak, csökkentik a nyári hősziget effektust a városi környezetben és hatékony szerepet játszanak a levegő tisztításában. Egyes források szerint szerte a világon már több mint kétezer ilyen erdőt hoztak létre.

De miért kell Miyawaki-erdő egy faluban? – Az ötlet az Életszépítők Baráti Körétől ered és természetesen nem azért telepítjük, mert ezen a gyönyörű, tiszta levegőjű helyen nagy szükség lenne a levegő tisztítására és a Miyawaki-erdők más előnyére. Egyedül a gyors növekedésből szeretnénk hasznot húzni – magyarázta Jersey Dia, művelődésszervező, aki azóta dolgozik a vértesboglári kultúrházi élet fellendítésén, az épület szépítésén, az udvar rendbetételén és hasznosításán, amióta betette a lábát a faluba. Neki köszönhető az úgynevezett illatkert az udvar egyik részében, amit önkéntesekkel és gyerekekkel gondoz. – Volt az udvarnak egy másik része, az orvosi rendelő mögött, ami még mindig kihasználatlan volt. A Miyawaki-erdő ötletét személy szerint Erőss Ildikó vetette fel, a terület kialakítása – egy kis ösvénnyel és pihenőpaddal –, no és a faültetés önkéntes munkában valósult meg. Nagy örömünkre már megjelentek az első madarak, gyíkok, lepkék és bogarak is a területen! Számomra pedig az jelent igazi örömet, hogy a faluban élők nyitottak mindenféle újdonságra, ötletre és be is szállnak a megvalósításba! – tette hozzá Jersey Dia.

Egy gólya is körbenézett a területen

Forrás: Vértesboglári Kultúrház

A boglári Miyawaki-erdőbe hazai őshonos fák és növények kerültek, többek között a Vérteserdő Zrt. felajánlásának köszönhetően, mellé pedig rengeteg virág is került a virág-kommandó akció során. A területet június 1-jén szombaton 17 órakor a falunapon avatják fel.