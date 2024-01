Fehérvár FC - Hajduk Split 2-5 (1-1, 1-2, 2-3)

Umag, zárt kapuk mögött.

Fehérvár FC: Tóth B. - Csongvai, Serafimov, Gergényi - Bese, Katona, Pinto, Christensen, Schön - Kastrati, Szabó L. Vezetőedző: Bartosz Grzelak

Hajduk Split: Lucic - Ofoe, Livaja, Moufi, Sigur, Pukstas, Krovinovic, Uremovic, Kleinheisler, Sarlija, Sahiti. Vezetőedző: Mislan Karoglan

Gól: Szabó L. (19.), Simut (88.) ill. Livaja (24.), Krovinovic (55.), Kalinic (78.), Trajkovski (103.), Durdov (118.)

Napsütés fogadta a Vidit és a délszláv futball meghatározó együttesét, a Hajduk Split gárdáját. Nem csoda hát, ha a zártkapusra meghirdetett találkozó helyszínére mégis kiszállíingóztak a kíváncsi szurkolók. Igaz, a pálya területére nem léphettek be, de a kerítésen kívüli földkupacra és a szomszédos edzőpályára szépszámú drukker gyülekezett. A spliti együttesben kezdett a korábbi fehérvári és felcsúti nevelésű Kleinheisler László, a magyar válogatott középpályás a télen igazolt Horvátországba a görög Panathinaikoszból.

A fehérváriak nem adták fel az ősszel oly bevált hadrendet, igaz, már nem a Fradihoz távozott Kenan Kodro volt Szabó Levente csatártársa, hanem Lirim Kastrati. A középpályán Ruben Pinto próbálta pótolni a Kanadába szerződött Deybi Florest.

Nem játszott rosszul a Vidi az első 40 percben. A Hajduk egy szabadrúgásból ragadta volna magához a kezdeményezést, Kleinheisler beadását Uremovic fejelte kapura, Tóth Balázs védett nagyot. A 19. minutumban a Vidi villant, Katona Mátyás iramodott meg, jobbra tolta a labdát három védő közül, Szabó Levente pedig állítgatás nélkül éles szögből lőtt a hosszú sarokba, 1-0. A horvátok válogatott csapatkapitánya, Livaja nagyon élt. Egy felívelt labdát vett mellre, majd ráfordult, az odalépő Katonáról perdült a laszti a kapu fölé. A szöglet nyomán Kleinheisler ívelése utűán fejelhetett zavartalanul a fehérváriak hálójába, 1-1. A 30. percet követően rövidet szusszantak a felek, majd térfelet cseréltek, az összeállítások nem változtak. A játék képe azonban igen. A 40. percre elfáradt a Vidi, a Hajduk dominált. Tóthnak Krovinovic 11 méteres lövését kellett védenie, majd Livaja 25 méterről trafálta telibe a felső lécet. Az 55. percben fordított a hajduk Split. Sahiti lépett meg a jobb oldalon, magasan löbbölt középre, ahol Krovinovic fejelt teljesen üresen a bal sarokba, 1-2. A szünet előtt Rokas Pukstas közeli belsőzését védte nagy bravúrral Tóth Balázs.

A második 60 percre teljes sort cserélt a Vidi, Bartosz Grzelak a Rockov – Simut, Larsen, Spandler, Husvéth (Horváth Gergő Ákos, 110.), Menyhárt – Pető, Bambock, Berki – Tóth T. V., Kovács P. alkotta tizenegyet szerepeltette, ugyanakkor a Hajduk is változtatott több helyen. A 67. percben Pető iramodott meg a bal szélen, a kapu elé adott, Tóth Tamás Vid ötméteres fejesét védte a horvátok kapusa. Nem sokkal később Trajkovski a keresztlécet találta el közelről Rockov nagy védése után. A 78. minutumban azonban tovább növelte előnyét a Hajduk: Spandler lábán perdült fel egy beadás, Nikola Kalinic közelről passzolt a hálóba, 1-3. A 88. percben a most szerződtetett Simut Mario remek lövéssel, két kapufás góllal zárkóztatta a Vidit, 2-3. A fiatalok nagy lendülettel futballoztak, de a Vidi védelme továbbra is szellős maradt - annak ellenére, hogy egész héten kiemelt figyelmet kapott a védekezés gyakorlása. Előbb Trajkovski szögletből tekert érintés nélkül a hosszú sarokba, majd a találkozó végén Durdov helyezett közelről Rockov hálójába. A Hajduk Split 5-2-re nyerte a 120 perces meccset.