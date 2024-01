Bő másfél hónapos szünetet követően a hétvégén visszatér az NB I., a Fejér vármegyei Puskás Akadémia vasárnap 17.30-tól Pakson lép pályára. Az alföldiek némi meglepetésre az első helyen teleltek, így a listavezető ellen kell megkezdni a pontok gyűjtését. Fontos mérkőzés lesz a vasárnapi, hiszen a Puskás a dobogós helyekre hajt, márpedig ehhez az olyan közvetlen riválisok elleni összecsapásokat, mint lesz a paksi fellépés is, meg kell nyerni.

– Egy jó szezonkezdés megalapozhatja a jövőnket, főleg, mivel egy olyan csapat ellen lépünk pályára a szezonnyitón, amely riválisunk a dobogóért folytatott küzdelemben. Ők az éllovasok, de mindenképpen úgy megyünk Paksra, hogy nyernünk kell, mert csak így tudunk közelebb férkőzni hozzájuk, illetve tartani a lépést a Fradival és a Vidivel. Azt sem kell különösebben ecsetelnem, hogy egy esetleges siker mekkora lökést adhatna az egész tavaszi idényre – nyilatkozta Komáromi György a Puskás Akadémia honlapjának.

A felcsútiak spanyolországi edzőtáborral készültek a tavaszi szezonkezdésre, az Aarhus, a Vancouver és a Sparta Praha ellen is jól teljesített Hornyák Zsolt együttese, a találkozókon pedig jó formát mutatott Komáromi György is.

– A mester nekünk is elmondta, hogy a stáb tudatosan választotta ezeket a csapatokat, és bár mindhárom meccs más-más eredményt hozott, összességében nagyon hasznos tapasztalatokat szereztünk. A kanadaiak ellen nyerni is tudtunk, a Sparta ellen is voltak komoly helyzeteink, előttem is adódtak nagy lehetőségek, amelyeket sajnos nem tudtam kihasználni. Remélem, a Paks ellen már bemennek a helyzetek, mint ahogy azt is, hogy sikerült jól begyakorolnunk, hogyan játsszunk a három középső védős rendszer ellen – nyilatkozta a fiatal támadó.