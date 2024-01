Mikor és hol ismerkedett meg a kézilabdával, kipróbált másik sportágat is?

– Az egyik bátyám kézilabdázott, valamint édesanyám gyerekkorában űzte. A szüleim sportiskolába írattak be Szombathelyen, ott nagyon sok sportágat megismertem, de a legjobban a kézilabda tetszett. Azt megelőzően, és közben kosárlabdáztam, atletizáltam, és kipróbáltam a kalapácsvetést is, de azzal annyira nem szimpatizáltam.

Mikor, hány évesen került a NEKA-hoz?

– 13-14 éves lehettem, a nyolcadikat már ott jártam, öt évet töltöttem az akadémián, ahonnan Vácra vezetett az utam.

Nemzetközi porondon az ifjúsági és a junior válogatottal letette a névjegyét, stabil NB I-es játékossá vált az évek során, meglátása szerint hol tart most a pályája?

– Amennyiben szerencsésebb lettem volna, az igazolásokat illetően, akkor talán előrébb tarthatnék, bár tudom azt, hogy a később érő játékosok közé tartozom. Van, aki ennyi idősen már több mindent el tudott érni, a szüleim szerint, és én is úgy gondolom, hogy több idő kell nekem, hogy bízzak magamban, hogy elhiggyem, hogy meg tudom csinálni a dolgokat. Azt, amit szerettem volna elértem a kézilabdában, sokat kaptam tőle, de természetesen még mindig van hova fejlődni.

Több klubot is megjárt mielőtt Fehérvárra vezetett az útja.

– A NEKA után Vácra kerültem, ez volt az első felnőtt csapatom, az első NB I-es klub. Ott megtapasztaltam, hogy egyáltalán nem könnyű az átmenet az utánpótlásból a felnőttbe, de szerettem ott lenni. A csapat nagyon jól fogadott, több rutinos játékos volt náluk, akiktől nagyon sokat tanultam. Majd utána szerződtem Érdre, véleményem szerint ez nagy ugródeszka volt a karrieremet tekintve, mert ott sokkal több lehetőséget kaptam. Irányíthattam egy csapatot pedig szintén voltak idősebb játékosok is. Ezt követően az MTK-hoz mentem, ott másfél évet töltöttem és a tél folyamán mondtam igent az Alba Fehérvár KC hívásának.

Horváth Roland vezetőedző bízik Önben, ez erőt adhat a folytatásban?

– Ezért is döntöttem úgy, hogy Fehérvárra igazolok. Dolgoztunk együtt, tudtam, hogy mire számíthatok és szerintem ő is tisztában volt vele, hogy mit várhat el tőlem. Egyszer sikerült már jó dolgot kihozni belőle, reméljük most is így lesz.

Milyen tervekkel érkezett az Albához, kiket ismert korábban a csapatból?

– A keret kilencven százalékát névről ismertem, de napi szinten nem beszéltem senkivel korábban. Számomra rokonszenves volt, hogy itt nagyon családias a légkör, és úgy tűnt kívülről is, hogy ez egy igazi csapat.

Mennyi időre írt alá az Albához?

– Elsőre csak ezt a fél évet, de a napokban beszélgettünk arról, hogy idény végén esetleg hosszabbítunk, és nagy valószínűséggel a szezon után is maradok.

Az első bajnokin, a Fradi elleni meccsen úgy tűnt nem volt gondja a fehérvári akklimatizálódással, a bajnokság féltávnál jár, hová érhet el a csapat?

– Beszer Borbála sérülése nagyban megváltoztatta a védekezésünket, de szerintem a fiatalabb játékosoknak, a 18-19 éveseknek el kell hinni azt, hogy megtudják csinálni és Horváth Roland a legjobb szakember, aki erre rá tudja vezetni őket. Stabil védekezéssel a 6.-8. helyen, a középmezőnyben végezhetünk reálisan.

Több kortársa, csapattársa már ott van a válogatottban, illetve közel került, hogy ott legyen, milyenek az Ön esélyei, hogy beválogassák, hiszen Golovin Vladimirral közösen érték el 2018-ban a világbajnoki címet?

– Elsősorban most a saját dolgaimra szeretnék koncentrálni, hogy a csapat hasznára, segítségre tudjak lenni. Utána, hogyan alakul nem tudom, nyilván örülnék neki, és mindent meg fogok ezért. Hangsúlyozom, elsősorban a beilleszkedés most nálam legfontosabb.

A végére egy kissé kínos kérdés, mi történt az esztergomi kupameccsen, nem erre számítottak, igaz?

– Azzal tisztában voltunk nagyon nehéz mérkőzés lesz. Egy másodosztályban lévő csapat ellen mindig teljesen mást kell játszani. Szerintem a fiatalságból is eredt az, hogy adott szituációkra nem tudtunk kellően reagálni. Még sokan nem tudják azt, hogy egy második vonalbeli csapatnak a kupa plusz motivációt ad, és amennyiben egy kicsi esélyt is adnak nekik, akkor ők ezzel élnek. A védekezésünkben voltak olyan momentumok, amelyeknek nem kellett volna megtörténni, és ezekre a későbbiekben figyelni kell. A következő ellenfelünk, a NEKA is hasonló stílusban játszik, fiatalok, küzdenek, náluk a rutin hiányzik, mert Esztergomban a két csapat között azért a tapasztalat is döntött.