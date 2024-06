Még mindig semmi nyoma, pedig már június 7-én történt, hogy eltűnt Magyaralmásról egy hatalmas ám rendkívül jámbor bernáthegyi.

– A egyik kutyusunk, Pablo társával, Ellie-vel szökött el otthonunkból, azonban haza csak a kis fekete keverék kutyusunk érkezett meg. A bernáthegyin volt nyomkövető, amelyet az otthonunkhoz nem messze lévő erdős részen találtunk meg, nyakörv nélkül. Június 9-én, vasárnap elvileg Száron látta egy hölgy az esti órákban a kutyát, azóta viszont semmi hír nem érkezett róla – mondta az édesanya, Lóth-Széles Vivien Fanni, aki családjával közösen várja a biztató híreket de leginkább Pablot-t.

A család hangulatára nem csak a kutya hiánya nyomja rá a bélyegét, hanem a bizonytalanság is, ezért már az is segítség lenne, ha kiderülne a legrosszabb.

– Arra kérném azt a személyt, aki vadászként esetleg kilőtte, mert dúvadnak titulálta vagy más állatnak, akár vaddisznónak „benézte”, hogy legyen kedves megkeresni és tájékoztatni bennünket az esetről. Nem kívánunk belőle állatvédelmi botrányt kreálni, csak szeretnénk tudni, hogy mi történhetett a kutyánkkal? – mondta az anya.

De a legrosszabb forgatókönyvet csak a végére hagyják, mert még bíznak a sikerben, az emberek segítségében, illetve abban, hogy Pablo hazatér.

– Arra kérem azt az embert, aki befogta a kutyánkat, hogy emberségből adja vissza nekünk őt! Elég, ha Magyaralmás határán elengedi és onnan a kutya már játszi könnyedséggel hazatalál, de természetesen bárhova érte megyünk. Ez a kutya soha nem fog senki mást gazdájának tekinteni, ugyanis rendkívül hűséges ahhoz a családhoz, ahol felnőtt és szeretve volt. Szaporításra alkalmatlan, mert születési rendellensége okán nem képes az utódnemzésre. Az oltása júliusban lesz esedékes és az élősködők elleni védettsége is lassan lejár, ráadásul rendkívül költséges a napi közel 1 kg kutyatáp, amennyit megeszik – hívta fel a figyelmét Lóth-Széles Vivien Fanni azoknak, akik esetleg a profit kedvéért fogták be a kutyát.

Fotó: Lóth-Széles Vivien Fanni

A család minden csatornán keresi és persze személyesen is nagy figyelemmel járják a világot. Közben a kezdeti 100, majd 200 ezer forintos nyomravezetői díjat 500 ezer forintra emelték. Itt a megtalálónak átnyújtott nyomravezetői díj nem csak annak okoz örömet, aki kapja, hanem annak is, aki adja. Gyakorlatilag annak is jutalom jár, aki elvitte, aki esetleg kifejezetten fedeztetés, tenyésztés érdekében fogta be, ugyanis a család ígéretet tett, hogy ad egy másikat, ha kell.